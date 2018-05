Roma | arriva ' Taxi web' | piattaforma unica per il trasporto pubblico

Giro d’Italia arriva a Roma - Viviani : “Il manto stradale? Polemica che non esiste. La gara c’è stata” : “La gara è stata fatta, ci siamo divertiti. Il manto stradale? E’ una Polemica che non esiste, c’è stata gara e la volata l’avete vista. Non penso che si vinceva o si perdeva il Giro. Se guardate tutti i grandi giri l’ultimo giorno si va tranquilli, ci sono sempre delle volate e la battaglia l’avete vista”: così Elia Viviani al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, neutralizzata su ...

Roma - arriva il Giro d'Italia. E in via del Corso asfalto nuovo : È scattata la Green Zone in centro, l'area di massima sorveglianza che va da San Paolo a piazzale Flaminio predisposta dall'Ufficio di Gabinetto della Questura per consentire oggi lo...

Roma - Coric arriva per 7 milioni : e ora sprint finale per Marcano : Ripartire dai giovani di talento. In attesa dei grandi colpi di mercato, è sbarcato a Roma Ante Coric, talento ventunenne della Dinamo Zagabria. Centrocampista, nel giro della Nazionale croata , a ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa Roma-Roma : a che ora passa - in quali vie e strade - comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : La Roma-Roma di 115 chilometri, ventunesima tappa del Giro d’Italia 2018, è in programma per domenica 27 maggio. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. ...

Nuovo direttore marketing per l’Inter : dalla Roma arriva Danovaro : I nerazzurri puntano a rafforzare la direzione commerciale dopo decisione di non rinnovare l'accordo con Infront L'articolo Nuovo direttore marketing per l’Inter: dalla Roma arriva Danovaro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

A Roma arrivano le “pecore tosaerba” : via libera in 20 parchi della periferia : A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia Continua a leggere L'articolo A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia proviene da NewsGo.

"Tuo - Simon" : arriva la commedia Romantica sull'amore LGBT : C'è grande attesa per il debutto di Tuo, Simon , film a tema LGBT, che arriva nelle sale italiane dal 31 maggio. Diretto da Greg Berlanti, sceneggiatore e produttore statunitense molto conosciuto

"Tuo - Simon" : arriva la commedia Romantica sull’amore LGBT : C"è grande attesa per il debutto di Tuo, Simon, film a tema LGBT, che arriva nelle sale italiane dal 31 maggio. Diretto da Greg Berlanti, sceneggiatore e produttore statunitense molto conosciuto nella comunità dei "serial addicted", Tuo, Simon è l"adattamento cinematografico di Non so chi sei, ma io sono qui, romanzo di formazione scritto da Becky Albertalli. Apprezzato dalla critica e dal pubblico americano, in molti sperano che il film possa ...

Formula 1 - GP Monaco. Verstappen - che fai? RetRomarcia nelle libere 1 mentre arriva Vettel : Continua a far parlare di sé Max Verstappen , e non solo per le buone prestazioni della Red Bull nella prima giornata di libere nel Principato di Monaco. Secondo nelle FP1 alle spalle del compagno ...

Steven B. arriva con 'Put the ball...and run' la novità dell'estate - Romait - : ... per ovvie ragioni di 'estetica' e 'standard' dei copioni di molti spettacoli o trasmissioni televisive, deve fare necessariamente i conti col passare del tempo, e' sempre costretto a 'mantenersi ...

Calciomercato Roma - oggi arriva Coric per le visite mediche : Le alternative secondo 'Il Corriere dello Sport' sono Torreira della Sampdoria e Pulgar del Bologna . Mentre in attacco, come ormai risaputo, l'obiettivo numero uno della Roma è il figlio d'arte ...

Roma - il mercato 'inattivo' : come arrivare al gol da palla ferma : 'Abbiamo avuto tanti angoli ma li sfruttiamo poco per quelle che sono le nostre qualità'. Lo ha fatto notare Eusebio Di Francesco dopo Roma-Torino. Non fine campionato, ma quasi. Da un po', il tecnico,...

All’UCI Porta di Roma arriva Kedi – La Città dei Gatti : Il 22 e 23 maggio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Kedi – La Città dei Gatti, il lungometraggio diretto da Ceyda Torun e distribuito da Wanted che incantato gli USA, dove ha incassato oltre 2,8 milioni di dollari, e l’Europa con oltre 77 mila ingressi in Francia e oltre 550mila $ incassati in Olanda. La regista turca ha vissuto a Istanbul la sua infanzia e con questo film Porta sul grande schermo l’imPortanza che i Gatti ...