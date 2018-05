Roma | Arrestati due ricercati

Controlli carabinieri nel centro di Roma : 10 borseggiatori arrestati : Roma, 27 mag. , askanews, Sono, al momento, 10 le persone arrestate dai carabinieri di Roma con l'accusa di furto aggravato sorprese nel corso dei servizi preventivi scattati dalla giornata di ieri in ...

TIFOSI LIVERPOOL AGGREDITI A KIEV / Una stagione sfortunata : Sean Cox e i tifosi della Roma arrestati : tifosi LIVERPOOL AGGREDITI a KIEV, disordini alla vigilia della finale di Champions League che si giocherà tra i Reds e il Real Madrid. Protagonisti tifosi della Dinamo KIEV?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:24:00 GMT)

Roma - raid al 'Roxy Bar' : restano in carcere i tre arrestati : Roma, 25 mag. , askanews, restano in carcere Antonio Casamonica, Alfredo e Vincenzo Di Silvio autori del raid compiuto al 'Roxy Bar' alla Romanina, quartiere alla periferia di Roma, il primo aprile ...

Liverpool - restano in carcere i due tifosi della Roma Arrestati per gli incidenti del 24 aprile : Liverpool - Si è tenuto questa mattina al Liverpool il processo ai due tifosi della Roma , Filippo Lombardi e Daniele Sciusco, arrestati lo scorso 24 aprile dopo gli incidenti del prepartita di ...

Roma : Tremila euro con ‘truffa specchietto’ - arrestati : Roma – Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro con l’accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. Sono due uomini, di 34 e 35 anni, e una donna di 35. Tutti italiani e già noti alle forze dell’ordine anche per reati specifici. Lo scorso 17 maggio la vittima prescelta, un 63enne italiano, era stata fatta bersaglio della classica truffa dello specchietto. Gli hanno fatto credere di ...

Roma : Nell’auto con refurtiva - arrestati : Roma – Una coppia di cittadini nomadi, di origini serbe, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro. L’uomo di 21 e la donna di 27 anni, entrambi con precedenti. Sono stati fermati a bordo di un’auto carica di oggetti, risultati rubati poco prima da un appartamento. I Carabinieri, a bordo di un’auto civetta, hanno notato il 21enne che mostrava alcuni oggetti di cristallo alla ...

Roma - i centri massaggi erano case chiuse : arrestati 4 uomini e una donna. Nel pacchetto delle offerte anche sesso : Cinque persone, di nazionalità italiana e domiciliate nel Comune di Pomezia, sono state arrestate dai carabinieri di Pomezia per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Gli arrestati, ...

Roma - raid Casamonica in un bar : quattro arrestati con l’aggravante mafiosa/ “Qui siamo noi i padroni!” : raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. La vittima, "nessuno ci ha aiutato"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:20:00 GMT)

Roma : aggressione in bar - arrestati quattro persone clan Casamonica : I due del video, legati al clan Casamonica, ripresi mentre picchiavano una disabile nel giorno di Pasqua, all'interno di una Bar alla Romanina, quartiere alla periferia di Roma, si sono consegnati ...

Raid in bar Roma - agli arrestati contestato metodo mafioso : Raid in bar Roma, agli arrestati contestato metodo mafioso Raid in bar Roma, agli arrestati contestato metodo mafioso Continua a leggere

Roma-Liverpool - arrestati due ultrà inglesi : altre sei persone denunciate : Due tifosi del Liverpool sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e sei persone sono state denunciate dalla polizia: un altro bagarino romano, dalla ...

Roma : Arrestati 5 giovani pusher : Roma – Alla ricerca di acquirenti, battevano ogni angolo di strada. Ma proprio il loro girovagare a piedi tra le vie del quartiere ha insospettito i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle. In manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti 5 giovani. Tutti studenti Romani di eta’ compresa tra i 17 e i 20 anni, trovati in possesso di 10 panetti di hashish. Da qualche tempo i ...

Roma : aggrediscono titolare per birre gratis. Arrestati due Romani : Roma: coinvolto nell’aggressione anche fratello del gestore Roma – Due uomini Romani, ambedue di 34 anni, sono stati Arrestati la scorsa sera dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. L’accusa che ha spinto i militari a procedere all’ammanettamento è quella di rapina aggravata in concorso. I due, in via Conte Verde, zona Manzoni, all’interno di un alimentari, gestito da un cittadino dello Sri Lanka di 23 anni, ...