Roma | Alisson | ' Soffro per gli errori di Karius Futuro? Se ne occupa il mio agente'

Liverpool - il dopo Karius si chiama Alisson : Klopp spinge per avere il portiere brasiliano della Roma : Visti i disastri di Karius in finale di Champions League, il Liverpool sarebbe tornato alla carica con la Roma per avere Alisson I disastri di Karius in finale di Champions League hanno lasciato il segno, il Liverpool non ha nessuna intenzione di continuare con il portiere tedesco che, in estate, dirà addio ai reds. Il sogno di Jurgen Klopp si chiama Alisson, per questo motivo il club inglese è tornato a bussare alla porta della Roma dopo le ...

Roma - Alisson per il dopo Karius? 'Il Liverpool ci prova' : Roma - Il tempo di Loris Karius al Liverpool è finito al triplice fischio di Milorad Mazic. Gli errori del tedesco durante la finale di Champions League rappresentano una macchia che neanche lo ...

Roma - attenta al Napoli : Alisson in cima alla lista di Ancelotti : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Il Napoli inizia a prendere vita a Londra, dove Carlo Ancelotti ha cenato con Kia Joorabchian . Come riporta Gianluca Monti su ' La Gazzetta dello Sport ', il tecnico ha rivelato al potente agente anglo-iraniano il portiere che è in cima alla lista dei suoi desideri: Alisson . Il numero uno della Roma ha letteralmente stregato Carletto. Non sarà ...

Roma - il caro rinnovi : Monchi lavora sui contratti di Alisson e Florenzi - Pellegrini smania : Quattro volti in attesa di rinnovo. Alisson, Florenzi, Di Francesco e Pellegrini: storie diverse con l'augurio che l'epilogo sia il medesimo. Ossia, rinnovare , o prolungare, con la Roma. Se quello ...

Calciomercato Roma - Monchi sul futuro di Alisson : 'Se va via torno a fare il portiere' : A tutto Monchi. Il direttore sportivo della Roma, a margine del Premio Ussi Roma 2018, ha parlato della squadra giallorossa, dopo una lunga ed esaltante stagione conclusasi con la vittoria contro il ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” Florenzi : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...

Roma - a Di Francesco il "Bearzot" : "Resto - e Alisson con me" : "Voglio vincere con la Roma. E Alisson resta". Se la prima cosa era abbastanza scontata, sulla seconda Eusebio Di Francesco continua ad esporsi, ma la realtà è che la Roma deve ancora mettersi a ...

Roma - Di Francesco : “penso che Alisson resti” : “Il futuro di Alisson? Sono sereno, Monchi e De Sanctis lo possono sostituire alla grande quindi il problema non si pone… Al di là delle battute, sappiamo tutti che nel calcio non c’è mai nulla di definitivo, però per quello che mi è stato detto e per le sensazioni che ho sono convinto che Alisson rimarrà alla Roma. Ne sarei felice sia per il suo percorso di crescita sia per quello della squadra”. Lo ha dichiarato il ...

Roma - Di Francesco : 'Lo società mi ha assicurato che Alisson resterà' : Ultima fatica della Roma prima dello sciogliete le righe, Eusebio Di Francesco domani incontrerà il Sassuolo, sua ex squadra, per una partita che vale il terzo posto. Tanti i dubbi di mercato, ma il ...

Calciomercato Roma - Alisson e la tentazione Real Madrid : lo scenario : Una stagione da protagonista assoluto in Italia e in Europa e un futuro ancora tutto da decidere. Quale maglia indosserà nella prossima stagione Alisson? Il portiere brasiliano classe 1992 della Roma ...

Roma - Alisson out col Sassuolo : "Penso a fare bene in Russia. Poi vedremo" : Ha un piccolo fastidio al flessore destro e domenica a Sassuolo potrebbe e dovrebbe lasciare la porta a Skorupski. Non vuole correre rischi, Alisson, perché la prossima settimana si unirà al Brasile ...

Alisson : 'A Roma sto bene - per il futuro vedremo' : 'Tutti noi dobbiamo lavorare di più perché quest'anno abbiamo fatto una bella stagione ma non abbiamo vinto, questa è la realtà. Siamo arrivati terzi in campionato e in semifinale in Champions League ...

