Rolando Garros 2018 | Nadal avanti di due set contro un ottimo Bolelli | poi arriva la

(Di lunedì 28 maggio 2018) La pioggia ferma il Roland. Gioco fermo a Parigi e molti match di primo turno sospesi. Tra questi c’è anche quello tra Rafaele Simone. Lo spagnolo eradi due set (doppio 6-3), mentre nel terzo l’azzurro comandava per 3-0 prima dell’interruzione. Buon inizio di partita di, che annulla anche due palle break nel quarto gioco. Il bolognese riesce a tenere bene lo scambio con lo spagnolo e il numero uno del mondo fatica ad incidere con il dritto. Il momento chiave è il decimo game, quando Simone vive un brutto passaggio a vuoto al servizio.risponde benissimo e mette pressione all’azzurro che si trova a fronteggiare due palle palle break e la prima è quella decisiva per lo spagnolo per chiudere 6-3. Nonostante il set personon si perde d’animo e alza ancora il suo livello di gioco. Il numero 129 del mondo ...