Roland Garros – Niente scherzi questa volta | Pliskova non stecca l’esordio | sconfitta in

Roland Garros – Seppi travolto da Gasquet : successo facile per il francese davanti al suo pubblico : Andreas Seppi sconfitto in 3 set da Richard Gasquet: il tennista francese elimina l’azzurro in 3 semplici set Esordio amaro per Adreas Seppi nel primo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro, attualmente numero 50 del ranking mondiale maschile, si è trovato a dover affrontare un ostacolo alquanto complicato al primo turno: il francese Richard Gasquet. Il numero 32 del mondo ha avuto vita facile: sospinto dal tifo del pubblico di casa, ...

Roland Garros - Seppi eliminato : Roma, 28 mag. , askanews, Niente da fare per Andreas Seppi, numero 50 del ranking mondiale, reduce dai quarti di finale a Ginevra, che sul palcoscenico del 'Suzanne Lenglen' è stato sconfitto dal ...

Roland Garros - avanti Cecchinato - fuori Seppi. Djokovic e Thiem ok - out Wawrinka : Nulla da fare invece per Andreas Seppi : l'azzurro, numero 50 del mondo, reduce dai quarti di finale a Ginevra, si è dovuto arrendere al francese Richard Gasquet , numero 32 Atp e 27esima testa di ...

Roland Garros 2018 : un Andreas Seppi mai in partita viene sconfitto in tre set da Richard Gasquet : Un Andreas Seppi mai in partita saluta praticamente subito il Roland Garros 2018. Sulla terra parigina l’altoatesino si arrende in circa un’ora e mezza, in un match che era comunque contro pronostico, per 6-0 6-2 6-2 con il padrone di casa Richard Gasquet. Probabile che ci sia stato anche qualche problema fisico per l’azzurro che ha fatto davvero tanta fatica nei movimenti, che di solito sono uno dei punti di forza. Il match si ...

Roland Garros 2018 : sconfitta amara al primo turno per Deborah Chiesa. L’azzurra ko contro Belinda Bencic in tre set : Che peccato! Deborah Chiesa (n.161 del mondo) deve salutare Parigi, sconfitta al primo turno del Roland Garros 2018, dalla svizzera Belinda Bencic (n.71 del ranking), con il punteggio di 3-6 7-6 7-5. Un match lottatissimo, durato 2 ore e 51 minuti di gioco, in cui l’azzurra ha avuto anche cinque match point per far proprio l’incontro nel secondo set. Sfortunatamente per lei è mancato il colpo del ko e nel terzo parziale è stata ...

Roland Garros – Deborah Chiesa esce a testa alta - l’azzurra fa soffrire Belinda Bencic - poi cede al terzo set : Solo applausi per Deborah Chiesa: splendido match per l’azzurra contro Belinda Bencic, la 21enne trentina out al primo turno del Roland Garros Primo turno complicato per Deborah Chiesa al Roland Garros, secondo Slam della stagione. La tennista azzurra, numero 161 WTA, ha dovuto fare i conti con Belinda Bencic, numero 71 del ranking mondiale, all’esordio nel torneo francese, dimostrando forte carattere dai primi minuti di gioco fino ...

Marco Cecchinato - chi è il tennista palermitano/ Al Roland Garros 2018 prima vittoria in uno Slam : Un identikit di Marco Cecchinato, il tennista di Palermo che battendo Marius Copil in cinque set, al Roland Garros 2018, ha vinto il primo match nel tabellone principale di uno Slam(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:02:00 GMT)

Roland Garros – Caroline Wozniacki vola al secondo turno : la numero 2 al mondo elimina Collins : Caroline Wozniacki supera il primo turno del Roland Garros: la tennista numero 2 al mondo elimina Danielle Rose Collins Doveva essere un primo turno di Roland Garros ostico per Caroline Wozniacki e lo è stato, ma per un solo set. La tennista numero 2 al mondo è riuscita a strappare il primo periodo di gioco a Danielle Rose Collins solamente al tie-break, con il risultato di 2-7. Tutto liscio invece nel secondo turno per Wozniacki che si è ...

Un-Lucky loser! Gunneswaran lascia il Roland Garros per il Challenger di Vicenza : si libera un posto ma ormai è troppo tardi [VIDEO] : La sfortunata storia di Pranjesh Gunneswaran: il tennista indiano non crede di poter essere chiamato come lucky loser al Roland Garros e vola a Vicenza, poi succede l’incredibile Il Roland Garros è appena iniziato ma regala già una storia incredibile e… sfortunata. Il protagonista della vicenda è Pranjesh Gunneswaran, tennista indiano numero 183 del ranking maschile, ottavo lucky loser dello Slam francese. Gunneswaran, eliminato ...

Roland Garros - Cecchinato vince in rimonta al 5°. Ok Djokovic e Thiem - out Wawrinka : Cecchinato l'ha vinta mettendo in campo tutto il carattere del mondo: persi i primi due set per 6-2 7-6 , 4, , il 25enne palermitano ha dato il via alla rimonta che si è concretizzata con un 7-5 6-2 ...

Roland Garros : avanti Djokovic e Thiem. Wawrinka subito fuori : Dopo due operazioni al ginocchio sinistro lo scorso agosto, il 33enne di Losanna , ex numero 3 del mondo, sta faticando terribilmente a ritrovare il suo livello e la miglior condizione: appena 4 ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : lunedì 28 maggio. Tutti i risultati. Incredibile rimonta di Cecchinato! Giorgi avanza. Vince Djokovic - attesa per Nadal-Bolelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Roland Garros 2018 (lunedì 28 maggio). Inizia la lunga maratona sulla terra rossa di Parigi e si inizia a fare sul serio visto che saranno in campo moltissimi big. Rafael Nadal, grande favorito della vigilia e a caccia dell’undicesimo sigillo, affronterà il nostro Simone Bolelli che dovrà cercare un’impresa. Impegnati anche Djokovic (contro il brasiliano Dutra Da ...

Roland Garros – Esordio in 3 set per Djokovic : Nole sul velluto contro Dutra Da Silva : Novak Djokovic vittorioso all’Esordio nel Roland Garros: il tennista serbo supera Dutra Da Silva in 3 set ed accede a 32esimi Esordio positivo per Novak Djokovic nel Roland Garros 2018. Il tennista serbo ha confermato i segnali positivi messi in mostra durante gli Internazionali d’Italia, superando agilmente il primo turno del Roland Garros. All’Esordio nello Slam francese, Djokovic ha battuto in 3 set il brasiliano Dutra Da Silva imponendosi ...

Roland Garros - la Kvitova batte un colpo : avanza al secondo turno battendo Cepede : Petra Kvitova è approdata al secondo turno del Roland Garros dopo aver superato Veronica Cepede in tre combattuti set Petra Kvitova, n.8 del mondo, avanza nel tabellone femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale dello Slam, che si gioca sulla terra rossa di Parigi. La tennista ceca ha eliminato all’esordio la paraguaiana Veronica Cepede in rimonta; dopo aver perso il primo set Kvitova si è imposta 3-6, 6-1, 7-5 contro la numero ...