Roland Garros – Caroline Wozniacki vola al secondo turno | la numero 2 al mondo elimina

Un-Lucky loser! Gunneswaran lascia il Roland Garros per il Challenger di Vicenza : si libera un posto ma ormai è troppo tardi [VIDEO] : La sfortunata storia di Pranjesh Gunneswaran: il tennista indiano non crede di poter essere chiamato come lucky loser al Roland Garros e vola a Vicenza, poi succede l’incredibile Il Roland Garros è appena iniziato ma regala già una storia incredibile e… sfortunata. Il protagonista della vicenda è Pranjesh Gunneswaran, tennista indiano numero 183 del ranking maschile, ottavo lucky loser dello Slam francese. Gunneswaran, eliminato ...

Roland Garros : avanti Djokovic e Thiem. Wawrinka subito fuori : Dopo due operazioni al ginocchio sinistro lo scorso agosto, il 33enne di Losanna , ex numero 3 del mondo, sta faticando terribilmente a ritrovare il suo livello e la miglior condizione: appena 4 ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : lunedì 28 maggio. Tutti i risultati. Incredibile rimonta di Cecchinato! Giorgi avanza. Vince Djokovic - attesa per Nadal-Bolelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Roland Garros 2018 (lunedì 28 maggio). Inizia la lunga maratona sulla terra rossa di Parigi e si inizia a fare sul serio visto che saranno in campo moltissimi big. Rafael Nadal, grande favorito della vigilia e a caccia dell’undicesimo sigillo, affronterà il nostro Simone Bolelli che dovrà cercare un’impresa. Impegnati anche Djokovic (contro il brasiliano Dutra Da ...

Roland Garros – Esordio in 3 set per Djokovic : Nole sul velluto contro Dutra Da Silva : Novak Djokovic vittorioso all’Esordio nel Roland Garros: il tennista serbo supera Dutra Da Silva in 3 set ed accede a 32esimi Esordio positivo per Novak Djokovic nel Roland Garros 2018. Il tennista serbo ha confermato i segnali positivi messi in mostra durante gli Internazionali d’Italia, superando agilmente il primo turno del Roland Garros. All’Esordio nello Slam francese, Djokovic ha battuto in 3 set il brasiliano Dutra Da Silva imponendosi ...

Roland Garros - la Kvitova batte un colpo : avanza al secondo turno battendo Cepede : Petra Kvitova è approdata al secondo turno del Roland Garros dopo aver superato Veronica Cepede in tre combattuti set Petra Kvitova, n.8 del mondo, avanza nel tabellone femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale dello Slam, che si gioca sulla terra rossa di Parigi. La tennista ceca ha eliminato all’esordio la paraguaiana Veronica Cepede in rimonta; dopo aver perso il primo set Kvitova si è imposta 3-6, 6-1, 7-5 contro la numero ...

Roland Garros 2018 : pazzesca rimonta di Marco Cecchinato. Battuto 10-8 al quinto set il rumeno Copil : La prima volta non si scorda mai e soprattutto se arriva dopo una pazzesca rimonta. Marco Cecchinato conquista il suo primo successo a livello Slam, battendo all’esordio nel Roland Garros 2018 il rumeno Marius Copil in cinque set con il punteggio di 2-6 6-7 7-5 6-2 10-8 dopo tre ore e quarantaquattro minuti di gioco. Inizio di partita difficile per Cecchinato, che risente probabilmente della tensione dell’essere favorito e perde ...

Tennis - al via il Roland Garros : in palio montepremi da 39 milioni di euro : Ecco quanto incasserà chi vincerà il secondo Slam stagionale: Rafa Nadal cerca l'undicesimo successo sulla terra francese. L'articolo Tennis, al via il Roland Garros: in palio montepremi da 39 milioni di euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roland Garros 2018 : esordio vincente per Camila Giorgi. Vittoria in due set con l’americana Min : Buona la prima per Camila Giorgi al Roland Garros 2018. La marchigiana ha sconfitto in due set l’americana Grace Min, numero 197 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Un esordio comunque sul velluto nello Slam parigino per la tennista azzurra, anche se si è trovata di fronte una giocatrice sicuramente più debole. E’ stata un po’ la solita Giorgi, molto altalenante ...