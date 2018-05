Roland Garros 2018 oggi lunedì 18 maggio | il programma completo e gli orari delle

Tennis - Roland Garros 2018 : i risultati di domenica 27 maggio. Alexander Zverev e Dimitrov avanzano senza problemi. Bravissimo Berrettini : Si è conclusa la prima giornata di incontri del tabellone maschile del Roland Garros 2018 e non ci sono state grosse sorprese. I big chiamati in causa hanno risposto presente, offrendo prestazioni convincenti. C’era attesa per l’esordio della testa di serie n.2 del torneo, il tedesco Alexader Zverev che, nell’ultimo incontro in programma sul Suzanne Lenglen, affrontava il lituano Ricardas Berankis (n.92 del mondo). Ebbene, il ...

Order of play e programmazione tv del Day 2 del Roland Garros 2018 : Bolelli aveva perso nelle qualificazioni contro il colombiano Giraldo , netto 6-0, 6-2, , ma il tennista bolognese vuole regalarsi una grande giornata a cospetto del numero uno del mondo. Bolelli non ...

Roland Garros - cade subito la stella Ostapenko - Zverev avanti facile : Prima giornata del Roland Garros e subito una grande sorpresa. subito fuori la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 5, che 12 mesi fa aveva sbalordito conquistando il titolo. Sullo stesso ...

Tennis - Roland Garros : Venus Williams e Ostapenko out - Kyrgios dà forfait - avanza Berrettini : PARIGI - Il Roland Garros, secondo Slam stagionale al via sulla terra rossa di Parigi, perde subito Venus Williams. La campionessa americana, numero 9 del ranking e del seeding, finalista nell'...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (27 Maggio). Clamorosa eliminazione di Jelena Ostapenko. Fuori anche V. Williams. Avanza Elina Svitolina : Subito una Clamorosa sorpresa nella prima giornata del Roland Garros 2018. Jelena Ostapenko è stata sconfitta dall’ucraina Kateryna Kozlova, numero 66 del mondo, e ha già abbandonato il secondo Slam dell’anno. Non accadeva dal 2005 (anno del ko di Anastasija Myskina con Maria Antonia Sanchez Lorenzo) che la campionessa in carica uscisse al primo turno a Parigi. Una domenica sicuramente caratterizzata dall’incredibile ...

Roland Garros – Incubo Kyrgios - l’australiano costretto a dare forfait : “è troppo rischioso - volevo giocare a tutti i costi ma i medici…” : Nick Kyrgios costretto a saltare il Roland Garros: continuano i problemi al braccio per l’australiano attualmente all’ottavo ritiro in stagione Il 2018 non è proprio l’anno di Nick Kyrgios, almeno fin qui. L’australiano è stato costretto a dare forfait per l’ottava volta in stagione, rinunciando anche al Roland Garros. Ancora problemi al braccio per Kyrgios che, nonostante abbia giocato in doppio a Lione, non ...

Tennis - Roland Garros : il primo urrah è per Dimitrov. Ostapenko subito fuori : Paura invece per il l'idolo locale Gael Monfils, messo a dura prova nel derby di primo turno dalla wild card transalpina Elliot Benchetrit , numero 302 del mondo, . Il moro di Francia è stato ...

Roland Garros 2018 : Francesca Schiavone lotta - fatali due tie-break. L’azzurra eliminata al primo turno dalla giovane Kuzmova : Francesca Schiavone lotta ma due tie-break le sono fatali nel primo turno del Roland Garros 2018 contro la giovane slovacca Viktoria Kuzmova, n.84 del mondo. Un 7-6 7-6, in 1 ora e 42 minuti di partita, che lascia un po’ d’amarezza alla Leonessa, uscita di scena però a testa alta. Nel primo set la lombarda è subito costretta ad inseguire: indietro di un break nel quarto game, in un turno al servizio negativo. Francesca, però, non ...

Roland Garros – Berrettini supera il primo turno : l’azzurro batte Otte all’esordio : Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros: il tennista italiano batte Otte in 4 set ed accede ai 32esimi dello Slam francese Servono poco più di 2 ore a Matteo Berrettini per trovare la prima vittoria del suo Roland Garros. Il tennista italiano, attualmente numero 96 del ranking mondiale, ha superato il tedesco Oscar Otte (157° ATP) in 4 set. Una vittoria convincente quella di Berrettini che dopo aver perso 6-3 il primo set è ...

Tennis - Roland Garros : Berrettini - primo passo in uno Slam. Errani subito fuori : Tennis I risultati in diretta Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 22enne romano, numero 96 Atp, all'esordio nel main draw parigino ...

Roland Garros 2018 : Matteo Berrettini vola al secondo turno per la prima volta in carriera. Sconfitto in 4 set il tedesco Otte : Missione compiuta per Matteo Berrettini, impegnato nel primo turno del Roland Garros 2018. Sulla terra rossa di Parigi, l’azzurro ha superato il tedesco, n.157 del ranking, Oscar Otte con il punteggio di 3-6 7-6 6-2 6-1 in 2 ore 1 minuto di partita, conquistando per la prima volta in carriera l’accesso al 2° round di uno Slam. Il nome del prossimo avversario verrà fuori dalla sfida tra il lettone Ernests Gulbis ed il lussemburghese ...