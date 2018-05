Rocco Schiavone : confermata la seconda serie : Forte degli ascolti della passata stagione, sta per tornare con la seconda serie. Si tratta di Rocco Schiavone, la nota fiction di Rai 2, che vede come protagonista assoluto l’attore Marco Giallini, nei panni del vicequestore romano Rocco Schiavone. In tanti ricordano che, il noto personaggio, nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini, era stato trasferito al commissariato di Aosta per aver aggredito uno stupratore, figlio di un influente ...

Rocco Schiavone 2 slitta in autunno - Rai2 prepara un palinsesto ricco di fiction : I fan del vicequestore dei romanzi di Antonio Manzini dovranno aspettare un bel po' prima di rivederlo sul piccolo schermo: Marco Giallini e Rocco Schiavone 2 torneranno in autunno. Inizialmente, la seconda stagione della fiction Rai era prevista in primavera - si parlava di maggio, più precisamente - poi l'ammiraglia ha deciso di far slittare la storia di Schiavone tra settembre e ottobre, almeno stando alle prime indiscrezioni. La prima ...

L’autunno di Rai 2 con Renzo Arbore - Suburra e Rocco Schiavone : Grandi novità nell’autunno televisivo di Rai 2: dal ritorno di Rocco Schiavone a quello de L’Ispettore Coliandro, da Renzo Arbore e Licia Colò Rai 2 comincia a scaldare i motori per l’autunno 2018. Tra ritorni e conferme, la seconda rete diretta da Andrea Fabiano ha in serbo una serie di grandi sorprese per i telespettatori con due numeri uno. Scopriamo alcune anticipazioni sulla programmazione del prossimo autunno. Rai 2 ...

Un alieno ad Aosta : il ritorno di Rocco Schiavone - l'investigatore trasteverino : Rocco Schiavone è il contraltare ribelle e scorretto del commissario Montalbano; e grazie anche alla serie splendidamente interpretata da Marco Giallini, il vicequestore di Aosta comincia a competere ...

Rocco Schiavone - Sotto copertura e I bastardi di Pizzofalcone tra le fiction Rai su Prime Video grazie all’accordo con Amazon : Arrivano le fiction Rai su Prime Video: grazie al recente accordo tra Rai e Amazon, alcuni dei più amati e famosi prodotti televisivi e cinematografici italiani saranno disponibili anche sul catalogo del servizio di streaming del colosso di Jeff Bezos. Ad approdare quindi su Amazon Prime Video, disponibile per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, saranno I Medici, Rocco Schiavone, Il cacciatore, Non uccidere, Il giovane Montalbano, Sotto ...

Rocco Schiavone 2 quante puntate sono - quando inizia e quando finisce? : quando inizia Rocco Schiavone 2? E quante puntate sono? quando finirà è di poca importanza, oggi come oggi, visto che la fiction deve ancora andare in onda e non pensiamo sia il caso di pensare già a quando finirà. Sì, anche noi siamo appassionati di serie televisive e qualche fiction, perciò capiamo bene che conta anche conoscere il giorno in cui finirà una serie, per essere pronti psicologicamente anche, o per non prendere impegni per il gran ...