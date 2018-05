Ritrovato a Comacchio undicenne scomparso nel Modenese

SCOMPARSO A MIRANDOLA - Ritrovato A COMACCHIO : SALVO BIMBO 11ENNE/ Ultime notizie : affidato ai servizi sociali : Modena, bambino di 11 anni SCOMPARSO a MIRANDOLA . Ricerche concluse, si è allontanato volontariamente: ieri sera il ritrovamento a COMACCHIO , affidati a servizi sociali in attesa di indagine(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:40:00 GMT)

Ritrovato a Comacchio il bimbo di 11 anni fuggito da casa : la sua bici era in stazione. «Sta bene» : È stato Ritrovato in serata a Porto Garibaldi di Comacchio, in provincia di Ferrara, l'undicenne di origine pakistana del quale non si avevano notizie da venerdì scorso, quando se...