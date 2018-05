Rimini Wellness | nasce il ”Manifesto dello Sport” di Herbalife Nutrition

Sabato Jairo Junior a Rimini Wellness con il suo libro "Cross Cardio-l'origine" : Il presenter internazionale che negli ultimi venti anni ha calcato i palcoscenici piu importanti del mondo- dall'Europa agli Stati Uniti, ha il merito di aver dato una spinta propulsiva al fitness in ...

Jaked a Rimini Wellness : svelata la collaborazione con Jairo Junior : Jaked presenta la collaborazione con Jairo Junior, inventore del metodo di allenamento cross cardio e annuncia la partecipazione a Rimini Wellness Performance, comfort ed estrema qualità nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero: questa la filosofia che da sempre contraddistingue Jaked, marchio italiano di sportswear e activewear nato nel 2008 e oggi tra i leader nel mondo dell’abbigliamento tecnico per il nuoto, ma non solo. Jaked, ...