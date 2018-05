Ricerca | elevati livelli di testosterone aumentano il rischio cardiovascolare in menopausa

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Unapubblicata sul Journal of the American College of Cardiology ha rilevato che ilassociato allaè più alto in presenza didi(maschile) e bassidi estrogeni (femminili). Lo studio ha coinvolto 2834 donne seguite per oltre 12 anni con visite e analisi periodiche: sono state monitorate ogni 9-12 mesi e sono stati registrati tutti gli eventi cardiovascolari eventualmente verificatisi dopo la. Si è scoperto che il(infarto, ictus e insufficienza cardiaca) è strettamente legato aidinel sangue delle donne e aumenta al crescere di questo valore. L'articolodiilinMeteo Web.