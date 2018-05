Ribellarsi agli haters | senza chinare la testa mai

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) ''Prova a dirmelo guardandomi negli occhi'', scritto dalla giornalista e conduttrice Francesca Barra e pubblicato dalla casa editrice Garzanti, è un libro di proin grado di fornire un aiuto efficace per tutti coloro che si sentono minacciati dalla rete diventata un vero e proprio tribunale con tanto di giudici, colpevoli e assolti.Nel tempo, il ruolo svolto dai social network è completamente mutato e si è distaccato, nettamente, dalla sua funzione originaria che prevedeva il restare in contatto con persone distanti nel tempo e nello spazio e il condividere contenuti personali, visibili a tutti, solo per puro divertimento o per pura tendenza narcisistica.Oggi, dietro a dei bizzarri nickname o profili fake, si nascondono, invece, ''animali da tastiera'' che scelgono consapevolmente di attribuire le loro ingiurie e frustrazioni a dei personaggi noti o, ...