Renzi | si tornerà presto al voto Scontro tra chi vuole uscire da Europa

Renzi : “Caos colpa della vittoria del No al referendum costituzionale. Si tornerà presto al voto” : Matteo Renzi commenta la crisi di governo e nella sua tradizionale enews settimanale scrive: "Tutto il caos di questi 85 giorni nasce dal 4 dicembre 2016, dal No al referendum costituzionale. Purtroppo sta avvenendo ciò che avevamo pronosticato: Paese più debole, litigi tra coalizioni, ricadute finanziarie. "Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi ...

Matteo Renzi ai suoi : 'Tranquilli - non si tornerà a votare prima del 2020' : Sbruffone come sempre. Anche se i tempi non sono proprio più quelli del 41%... Matteo Renzi l'ha avuta vinta in direzione Pd, 'obbligando' i suoi a restare fuori da un governo coi 5 Stelle ed evitando ...