Renzi | «Si andrà presto a voto | battaglia sull' Europa»

corriere

: #Renzi, si andra' presto a voto, battaglia su Europa - TgLa7 : #Renzi, si andra' presto a voto, battaglia su Europa - Corriere : Renzi: «Presto alle urne. Più che la Terza Repubblica mi sembra la terza media» - Mme_Bathory : Renzi: “Si andrà molto presto alle elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Il Capo dello Stato - ha concluso - «era pronto a firmare la nomina per il Ministero dell'Economia per il braccio destro di Salvini, Giorgetti. Ma la Lega non ha voluto. Savona ha un curriculum ...