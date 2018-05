ilfattoquotidiano

: Reggio Calabria, furbetti del cartellino nel comune di Bova Marina: indagati per assenteismo 22 dipendenti su 25 - fattoquotidiano : Reggio Calabria, furbetti del cartellino nel comune di Bova Marina: indagati per assenteismo 22 dipendenti su 25 - vittoriozucconi : Da martedì 22 maggio fino alla fine di giugno porto il mio bambino di carta a spasso per l'Italia, da Milano a Regg… - fachetti3333 : RT @fattoquotidiano: Reggio Calabria, furbetti del cartellino nel comune di Bova Marina: indagati per assenteismo 22 dipendenti su 25 https… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Su 25 dipendenti deldi, 22 sonoper assenteismo. Per 5 di loro stamattina è stata eseguita l’ordinanza di interdizione emessa dal gip Davide Lauro su richiesta della Procura della Repubblica didiretta da Giovanni Bombardieri. L’inchiesta della Guardia di Finanza ha così toccato l’88% dell’amministrazione comunale del piccolo paesino della zona jonica. In sostanza, 9 dipendenti su 10 non andavano a lavoro. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e dal sostituto Gianluca Gelso, ha portato alla sospensione dai pubblici uffici dei cinque dipendenti per periodi variabili da 7 a 10 mesi. Le accuse sono di truffa e false attestazioni o certificazioni nell’utilizzo del badge da parte degli impiegati. Due di loro rispondono pure di peculato in quanto usavano le auto delper scopi privati. L’inchiesta è nata da ...