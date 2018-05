Reggio C Invece di lavorare andavano al bar | 5 interdetti

romadailynews

(Di lunedì 28 maggio 2018)C.dial bar, 5– Interdizione dai pubblici uffici per periodi variabili da 10 a 7 mesi per cinque dipendenti del Comune di Bova Marina (Calabria), accusati di false attestazioni o certificazioni nell’utilizzo del badge e di assenze ingiustificate durante l’orario di lavoro. L’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale locale, è stata eseguita dai militari della Guardia di Finanza di Melito Porto Salvo, nell’ambito di indagini effettuate dalla Procura diCalabria. Le indagini sono state svolte nei confronti di 22 persone ed hanno avuto ad oggetto le ipotesi di reato di false attestazioni o certificazioni nell’utilizzo del badge da parte di pubblici dipendenti, di truffa ai danni dell’ente comunale e interruzione di servizio pubblico, nonché, per due indagati, di peculato ...