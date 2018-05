Red Ronnie incontra Vasco Rossi prima del Tour 2018 | intervista integrale

Vasco Rossi 2018 - la notte prima dei concerti. L’intervista esclusiva di Red Ronnie e tanto altro domani 29 maggio : Red Ronnie ha incontrato Vasco Rossi a Rimini "la più bella intervista degli ultimi 15-20 anni". E non è mica una cosa facile eh. I fan di Vasco lo sanno, quelli che lo seguono dagli esordi conoscono esattamente la differenza tra un'intervista al Comandante ed una chiacchierata con l'amico Red. Pronto, in forma, assolutamente presente e preparato ad affrontare questo nuovo tour; così l'ha trovato Red Ronnie quando l'ha raggiunto a Rimini ...

Red Ronnie : «La musica è drogata - il sistema corrotto. I talent? Pensano solo a fare soldi» : Caputo ha denunciato in un'intervista a Leggo che la musica in Italia è morta e Arbore gli ha dato ragione. Ora parla lui. Red Ronnie. Anticipatore e rivoluzionario, lui che la musica l'ha sempre ...

Video de Il Volo al Roxy Bar di Red Ronnie tra nuovi progetti e sogni nel cassetto : “Un sognatore non dorme mai” : Il Volo al Roxy Bar di Red Ronnie per una puntata speciale: l'appuntamento di giovedì 3 maggio ha registrato record di visualizzazioni e di collegamenti in diretta in tutto il mondo! Per l'occasione, durante la puntata del Roxy Bar del 3 maggio Red Ronnie e il Volo hanno sperimentato una sorta di Q&A in diretta con i fan di tutto il mondo, dal sud America al Giappone e l'Europa. I fan del gruppo hanno potuto interagire con i tre Piero, ...

Il Volo ospite di Red Ronnie. Al via l’esperimento interattivo con i fan : come partecipare alla diretta : Il Volo ospite speciale al Barone Rosso di Red Ronnie per un appuntamento speciale nel quale racconteranno i dettagli del prossimo album che li vedrà sperimentare un genere completamente nuovo rispetto a quello al quale ci hanno abituati. L'esperimento messo in pratica da Red Ronnie sarà assolutamente innovativo. I ragazzi saranno ospiti del salotto musicale del giornalista bolognese a partire dalle 22, ma saranno collegati con tutto il mondo ...

Red Ronnie conquista il Parco di Monza : Monza, 22 aprile 2018 - Il Barone Rosso "conquista" il Monza Italian Music Awards . Un evento che assegnerà ad artisti e professionisti della musica che hanno valorizzato l'Italia nel 2017, un premio ...

Le Iene : Pippo Baudo - Chiara Galiazzo - Fabrizio Moro - Shade - Red Ronnie giudici di X Factor 2018? (video) : Sabrina Nobile, in occasione dell'addio di Levante dalla giuria di X Factor, ha contattato alcuni nemici giurati dei talent show per testare la propria disponibilità a prendere il posto della cantautrice dietro al bancone del programma di Sky Uno.prosegui la letturaLe Iene: Pippo Baudo, Chiara Galiazzo, Fabrizio Moro, Shade, Red Ronnie giudici di X Factor 2018? (video) pubblicato su TVBlog.it 26 marzo 2018 00:11.

Vaccini - perché Red Ronnie è stato citato in giudizio da Roberto Burioni : (Foto: LaPress) La querelle tra Red Ronnie e Roberto Burioni sull’obbligatorietà dei Vaccini si sposta nelle aule di tribunale. La star televisiva Red Ronnie è stata chiamata in giudizio a seguito della denuncia del noto immunologo del San Raffaele Roberto Burioni, che lo accusa di averlo diffamato sui social network paventando un conflitto di interessi inesistente. L’antefatto La schermaglia tra quelle che sono ormai due icone ...

