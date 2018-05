Real Madrid campione | brividi al Bernabeu | “Cristiano Ronaldo resta” | il messaggio di

Neymar jr : 'Io al Real Madrid? Sono tutte cavolate' : Successivamente Neymar ha postato sui social una sua foto mentre guarda la vetrina con i trofei originali della Coppa del mondo vinta dal Brasile nel 1994 e nel 2002, con questo commento: 'la ...

Capello : 'Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve. CR7 insostituibile - ecco perché il Real Madrid domina' : Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...

Cristiano Ronaldo rincara la dose sull’addio al Real Madrid : al via un valzer clamoroso di attaccanti : Cristiano Ronaldo sempre più nella storia, terza Champions League consecutiva conquistata ed adesso sembra il momento di cambiare maglia e salutare il Real Madrid. Dopo le dichiarazioni di ieri il portoghese ha deciso di rincarare la dose: “Non era il momento perfetto di dire quelle cose – ha ammesso il portoghese -, non avrei dovuto farlo, ma qualcosa succederà e sono stato onesto. Entro una settimana dirò qualcosa”. Non è un ...

Real Madrid - Asensio svela il 'pegno' da pagare per la vittoria in Champions : cambio di look in arrivo : La vittoria in Champions League val bene un 'pegno' da pagare. Perché una promessa è una promessa. Nulla di più importante della parola, lo sa bene anche Marco Asensio. Era lo scorso 19 marzo quando l'...

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE/ Il Real Madrid vince la 13esima : quanto durerà il dominio dei Blancos? : ALBO d'oro CHAMPIONS LEAGUE: il Real Madrid scrive ancora la storia con il 13^ titolo sul continente. Anche Cristiano Ronaldo è da record: 5 coppe per lui.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:29:00 GMT)

Karim Benzema al Napoli/ Il francese glissa : “Felice al Real Madrid - perché dovrei andarmene?” : Karim Benzema al Napoli, il web ci crede: “Ha vinto la Champions, ora è pronto per il San Paolo”. I tifosi sperano nello sbarco allo stadio San Paolo del bomber transalpino(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:00:00 GMT)

Cristiano Ronaldo-Real Madrid - ecco i motivi della rottura : una “mancanza di rispetto” nella trattativa per il rinnovo : Cristiano Ronaldo si appresta a lasciare il Real Madrid al termine di un’altra stagione da favola culminata con la vittoria della Champions League Cristiano Ronaldo ed il Real Madrid potrebbero separarsi in estate. Dopo la vittoria dell’ennesima Champions League di ieri sera, il fenomeno portoghese ha fatto capire di voler cambiare aria. Un gesto strano, inatteso, sopratutto dopo la sua lunga e vittoriosa militanza Madridista. Dunque ...

Video/ Real Madrid-Liverpool (3-1) - Klopp : “Infortunio Salah? Non mi piace”. Highlights gol (Finale Champions) : Video Real Madrid Liverpool (risultato finale 3-1): Highlights e gol della partita, finale della Uefa Champions League 2017-2018. Terzo titolo consecutivo e storia per i Blancos(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:31:00 GMT)

Pagelle/ Real Madrid-Liverpool (3-1) : Salah tradito dall’infortunio - voti partita (Finale Champions League) : Pagelle Real Madrid Liverpool (3-1): tutti i voti e i giudizi della finale di Champions League che ha visto i blancos trionfare in Europa per la terza volta consecutiva.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:19:00 GMT)

Albo d’oro Champions League/ Il Real Madrid nella storia con 13 titoli. Cr7 il primo a quota 5 : Albo d'oro Champions League: il Real Madrid scrive ancora la storia con il 13^ titolo sul continente. Anche Cristiano Ronaldo è da record: 5 coppe per lui.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:26:00 GMT)

Real Madrid - CR7 insiste : “Succederà qualcosa prima del Mondiale” : Real Madrid, CR7- Dopo le dichiarazioni shock del post partita di ieri sera tra Real Madrid e Liverpool, Cristiano Ronaldo spaventa ulteriormente il popolo madrileno e annuncia clamorose novità. “prima DEL MONDIALE SUCCEDERA’ qualcosa” “Non era il momento perfetto di dire quelle cose, non avrei dovuto farlo, ma qualcosa succederà e sono stato onesto. Entro […] L'articolo Real Madrid, CR7 insiste: “Succederà ...

Cristiano Ronaldo - la fine della leggenda a Madrid dopo 9 anni spinge Neymar verso il Real : Quanto al Real, ha messo da tempo nel mirino Neymar e si sa che prima o poi il brasiliano più celebre al mondo calerà al Bernabeu, ma a questo punto la partenza di Cristiano lascia aperto lo ...

CRISTIANO RONALDO VIA DAL Real MADRID/ Le parole dopo la finale di Champions : tifosi di Juve e Napoli sognano : CRISTIANO RONALDO via dal REAL MADRID Cr7: le clamorose parole dopo la finale di Champions League: Neymar il sostituto? L'asso brasiliano in cambio del gioiello portoghese(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:12:00 GMT)

Real Madrid - dopo la festa si volta pagina. Da CR7 a Bale - il futuro è da riprogrammare : Tante luci ma anche qualche nube che si avvicina a grandi passi sulla Casa Blanca. Oggi a Madrid è tempo di festeggiamenti e celebrazioni per la terza Champions consecutiva, con tanto di bagno di ...