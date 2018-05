Raiola | ' Donnarumma può restare a vita al Milan Balotell? Roma o Napoli'

Raiola : "Donnarumma resta al Milan a vita" : E' uno dei più forti al mondo, poi qualcuno ha deciso che si poteva qualificare ai Mondiali senza Mario, è un suo diritto'. Raiola, parlando di Balotelli e del suo possibile addio al Nizza, ha detto: ...

Raiola : "Donnarumma al Milan può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il mondo. Carlo è un usato senza rischi ma ha anche grandi stimoli ...

Calciomercato - Raiola : 'Donnarumma resta al Milan a vita - Balotelli è pronto per il ritorno in Italia' : Mi hanno criticato quando l'ho detto ma è la punta più forte in Italia, una delle più forti al mondo. Qualcuno ha pensato che ci si potesse qualificare anche senza. A parametro zero? Non è proprio a ...

Raiola : "Donnarumma al Milano può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : "Donnarumma potrebbe restare al Milan, anche a vita". Poche parole ma come sempre pesanti come macigni. Mino Raiola - a Napoli per l'evento Football Leader - parla del suo assistito e proprio quando ...

Milan - Raiola fa retromarcia su Donnarumma : "Potrebbe restare qui a vita" : Raiola ha poi ribadito il concetto ai microfoni di Rmc Sport: 'Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Ironia? No,...

Raiola spiazza tutti : dichiarazioni clamorose sul futuro di Donnarumma al Milan : In casa Milan si pensa anche al mercato, in particolar modo dichiarazioni a sorpresa nelle ultime ore. “Donnarumma potrebbe restare anche a vita al Milan”. Mino Raiola come un fulmine a ciel sereno tende la mano al Milan, in cambio di strategia incredibile dopo gli screzi con Mirabelli. Il procuratore di Gigio Donnarumma, parlando a Skysport, ha aperto ad una possibile permanenza in forza al club rossonero. La necessità del Milan di incassare e ...

Milan - Raiola spiazza tutti : dichiarazioni clamorose sul futuro di Donnarumma : Gigio Donnarumma potrebbe restare al Milan a vita, secondo il parere di Mino Raiola, agente del calciatore rossonero richiesto dal Liverpool “Donnarumma potrebbe restare anche a vita al Milan”. Mino Raiola come un fulmine a ciel sereno tende la mano al Milan, una sorprendente inversione a “U” dopo gli screzi con Mirabelli. Il procuratore di Gigio Donnarumma, parlando a Skysport, ha aperto ad una possibile permanenza in ...

Raiola - estate caldissima : da Verratti a Donnarumma - tutti a caccia di nuove squadre : I calciatori dell'agente, che dovrà sistemare anche la situazione di Pogba, non sono più così appetibili. E quello con più mercato, adesso, è proprio Balotelli...

Gigio Donnarumma - Mino Raiola ha incontrato in segreto il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp : Chissà che il Psg , dopo aver visto le sue papere nella finale di Coppa Italia , non ci stia ripensando. Fatto sta che il portiere del Milan Gigio Donnarumma e il suo agente Mino Raiola si stanno ...

Donnarumma al Liverpool? / Klopp incontra Raiola - ma spunta anche il Napoli per il portiere del Milan : Donnarumma al Liverpool? Klopp incontra Raiola, ma spunta anche il Napoli dove il calciatore sarebbe spinto direttamente dall'agente che proverebbe a convincere il presidente De Laurentiis.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:39:00 GMT)

Braccio di ferro per Donnarumma : il Milan lo valuta 70 milioni - Raiola 30 : Come scrive la Gazzetta dello Sport , la base d'asta per la società rossonera sono 70 milioni di euro , la stessa cifra che, in un primo momento, era stata pensata come clausola rescissoria da ...

Letta : “Donnarumma pensi a fare la maturità e non ai soldi di Raiola” : “Donnarumma deve fare la maturità, invece di pensare soltanto ai soldi di Raiola”. Lo ha detto, a margine dei lavori dell’ottava edizione di “The State of the Union” a Fiesole (Firenze), l’ex premier Enrico Letta, tifoso rossonero, commentando la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia, battuto all’Olimpico per 4 a 0 dalla Juventus, con il portiere rossonero protagonista in negativo sul secondo e ...

Donnarumma - dopo Juventus Milan la cessione?/ Dalla Francia : contatti tra Psg e Raiola. E Letta lo attacca... : Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:36:00 GMT)

Enrico Letta : "Donnarumma deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi di Raiola" : Il 4-0 con cui la Juventus ha sconfitto ieri il Milan in finale di Coppa Italia "è stato un dramma: Donnarumma deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi di Raiola". Lo ha detto Enrico Letta, ex presidente del Consiglio e tifoso rossonero, parlando a margine della conferenza 'The State of the Union' a Firenze, dove ha coordinato un panel tematico sulle questioni energetiche.