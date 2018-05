Raiola | Donnarumma al Milano può restare a vita Più facile che vadano via i

Milan - Raiola fa retromarcia su Donnarumma : "Potrebbe restare qui a vita" : Raiola ha poi ribadito il concetto ai microfoni di Rmc Sport: 'Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Ironia? No,...

Raiola - estate caldissima : da Verratti a Donnarumma - tutti a caccia di nuove squadre : I calciatori dell'agente, che dovrà sistemare anche la situazione di Pogba, non sono più così appetibili. E quello con più mercato, adesso, è proprio Balotelli...

Gigio Donnarumma - Mino Raiola ha incontrato in segreto il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp : Chissà che il Psg , dopo aver visto le sue papere nella finale di Coppa Italia , non ci stia ripensando. Fatto sta che il portiere del Milan Gigio Donnarumma e il suo agente Mino Raiola si stanno ...

Braccio di ferro per Donnarumma : il Milan lo valuta 70 milioni - Raiola 30 : Come scrive la Gazzetta dello Sport , la base d'asta per la società rossonera sono 70 milioni di euro , la stessa cifra che, in un primo momento, era stata pensata come clausola rescissoria da ...

Letta : “Donnarumma pensi a fare la maturità e non ai soldi di Raiola” : “Donnarumma deve fare la maturità, invece di pensare soltanto ai soldi di Raiola”. Lo ha detto, a margine dei lavori dell’ottava edizione di “The State of the Union” a Fiesole (Firenze), l’ex premier Enrico Letta, tifoso rossonero, commentando la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia, battuto all’Olimpico per 4 a 0 dalla Juventus, con il portiere rossonero protagonista in negativo sul secondo e ...

Il Psg vuole Donnarumma : colloqui tra il ds e Raiola : E' sempre Gigio Donnarumma il primo obiettivo del Psg per la difesa dei pali. La ricerca del nuovo portiere è una priorità per il direttore sportivo Antero Henrique: tanti i nomi accostati al club di Ligue 1, da Jan Oblak a Thibaut Courtois passando per il romanista Alisson, ma in cima alla lista c'è il numero uno rossonero.Indiscrezione dai media francesiSecondo L'Equipe, tutti gli sforzi di Henrique sono concentrati per portare Donnarumma a ...

Milan-Donnarumma - la versione del club sul rapporto con Raiola : Come racconta La Gazzetta dello Sport , dal Milan filtra una versione chiara sul fronte Donnarumma . C'è soddisfazione per averlo trattenuto un anno fa e si punta ancora su di lui, ma soprattutto la dirigenza ci tiene a far sapere ...

Gigi Donnarumma - Mino Raiola lo offre ufficialmente al Psg. Ma davanti a lui ci sono tre nomi : Prime manovre di mercato in casa Paris Saint Germain in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As Mino Raiola avrebbe offerto al club francese, contattando ...

