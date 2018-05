Ragusa | Centro Democratico e Partito Socialista a sostegno di Calabrese

Ragusa : spaccio di droga nel centro di Vittoria - arrestato pusher : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - spaccio di droga a giovanissimi nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. I carabinieri, dopo giorni di appostamenti, hanno arrestato un pusher di 34 anni, Djebes Ramzi, algerino, mentre cedeva una dose di hashish ad uno studente nella centralissima piazza Manin.

Elezioni - presentata la lista di Pericentro Ragusa : presentata la lista di Pericentro Ragusa che sosterrà la corsa di Peppe Calabrese nella candidatura a sindaco

Elezioni Ragusa : i balletti del centrodestra in attesa del deus ex machina : A Ragusa continuano i balletti del centrodestra in attesa del "deus ex machina". In vista delle Elezioni si attende la trasferta di Miccichè.

Elezioni Ragusa : centro destra ricerca ancora l'unità : A Ragusa il centro destra è ancora in cerca dell'unità. Pausa di riflessione per le forze politiche in vista delle prossime Elezioni comunali.

Elezioni Amministrative a Ragusa : caos nel centrodestra : A Ragusa è caos nel centrodestra in previsione dell'Elezioni Amministrative. Gianfranco Miccichè annuncia che Forza Italia appoggia Tumino.

Rifiuti Ragusa - interviene Pericentro : In questi giorni di campagna elettorale, la vicenda Rifiuti a Ragusa diventa pretesto di critiche. Sulla vicenda interviene anche Pericentro

Degrado centro storico Ragusa - serve censimento : Il Presidente Pippo Occhipinti ed il direttivo di Progresso e Futuro intervengono sullo stato di Degrado ed evidenziano il bisogno di un censimento

Ragusa - Laboratorio 2.0 non rinuncia all'unità del Centrodestra : Laboratorio 2.0 lancia ancora un appello all’unita’ del Centrodestra per le elezioni amministrative. Sonia Migliore: noi non rinunciamo.

Elezioni - Ragusa Centrodestra : prove generali di Unità : Ragusa Centrodestra, prove generali di Unità. Ma sul Corfilac Sonia Migliore smentisce Maurizio Tumino.