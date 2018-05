Raffles Hotel | Singapore | mito e leggenda dell’albergo che da 130 anni fissa le regole

vanityfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) A visitarlo in un pomeriggio qualsiasi e senza conoscere ledella casa, il Long Bar deldisembra quasi una vecchia gloria abbandonata a sé stessa, con il bancone di legno ricoperto da uno strato di bucce di arachidi alto un dito e i ventilatori in vimini e bambù che sospingono pigramente i rifiuti verso i bicchieri. Eppure non ha mai smesso di ruggire: è uno dei bar più famosi di tutta l’Asia, all’interno di un albergo che racchiude in sé l’essenza stessa die da oltre un secololedel lusso tra l’Estremo Oriente e il Sudest asiatico. Un luogo talmenterio da mantenere vive perfino le tradizioni più eccentriche, come quella di sporcare il pavimento di proposito. Ilha da poco compiuto 130e sta attraversando una massiccia fase di restauro, ma se per la riapertura di ...