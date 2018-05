PUBG Corp ammette che le performance di PlayerUnknown' s Battlegrounds non sono state

eurogamer

Gli sviluppatori di #PUBG delineano una nuova roadmap: previste importanti migliorie in futuro.

(Di lunedì 28 maggio 2018) Non è un segreto che'sabbia problemi di prestazioni, è qualcosa che ha giustamente infastidito i giocatori già dalla sua uscita. In un post su Steam di ieri,ha ammesso di non essere stata all'altezza a questo proposito, e che non è riuscita a indirizzare correttamente i reclami dei giocatori sui problemi didel gioco. Ha inoltre delineato una road map per come cambierà in futuro il titolo.Come segnala PC Gamer le sue tre priorità in futuro saranno "prestazioni, ottimizzazione lato server e cheating", ha detto. Per migliorare le prestazioni, in primo luogo affronterà il modo in cui vengono elaborati gli effetti di luce e il modo in cui i veicoli si muovono su diverse superfici del terreno, che causano un sovraccarico delle GPU dei giocatori.Successivamente, si concentrerà sul movimento del giocatore, sulle animazioni e sui modelli dei ...