Promozione ricarica Wind solo oggi 28 maggio | quanto credito omaggio per tutti

(Di lunedì 28 maggio 2018) Disponibile una nuovaper28. I clienti del vettore arancione, a determinate condizioni, potranno beneficiaredida spendere per la propria offerta telefonica. Come aderire all'iniziativa e non perdersi l'occasione del momento?L'offerta di certo rientra in un pacchetto di priomozioni estive con le qualicercherà di tenersi buoni i suoi già clienti. Allo stesso tempo poi, l'iniziativa ha lo scopo di pubblicizzare le modalità dionline in autonomia attraverso le pagine del sito ufficiale del vettore, nella sua sezione specifica raggiungibile a questo collegamento. Cosa prevede con precisione laodierna? Su ognieffettuata , l'operatore aggiungerà in oil 10% del valore del taglio diprescelto. Eccoi riferimenti del caso: se si acquista 5 euro di ...