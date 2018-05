Processori Intel | 50 anni di storia

Intel : i Processori neuromorfici verso l'imitazione del cervello umano Video : La Intel è da sempre tra le avanguardie del settore computazionale. Oltre al lavoro sulle nuove tecnologie a 10 nanometri [Video] e anche meno per le CPU dedicate al consumo e ai processori quantistici per il calcolo scientifico, la casa statunitense è adesso al lavoro su una nuova tipologia di processori dedicata puramente alle reti neurali. Si tratta di processori neuromorfici che imitano in tutto e per tutto il funzionamento del cervello, con ...

Intel : i Processori neuromorfici verso l'imitazione del cervello umano : La Intel è da sempre tra le avanguardie del settore computazionale. Oltre al lavoro sulle nuove tecnologie a 10 nanometri (e anche meno) per le CPU dedicate al consumo e ai processori quantistici per il calcolo scientifico, la casa statunitense è adesso al lavoro su una nuova tipologia di processori dedicata puramente alle reti neurali. Si tratta di processori neuromorfici che imitano in tutto e per tutto il funzionamento del cervello, con tanto ...

MSI svela i nuovi laptop con Processori Intel Core i9 : I Core aggiuntivi, inoltre, sono particolarmente preziosi per i giocatori che effettuano lo streaming dei loro gameplay e in tutte le situazioni di multitasking avanzato. Grazie anche a una coppia di ...

Bloomberg : "Apple userà propri microProcessori nei Mac sostituendo Intel" : L'indiscrezione raccolta dall'agenzia. La svolta dovrebbe scattare nel 2020. Crollo in Borsa per Intel

Intel non risolverà il problema di sicurezza Spectre su tutti i Processori come promesso : A differenza di quanto aveva annunciato in precedenza, Intel ha comunicato che il grave problema di sicurezza “Spectre” non sarà corretto in tutti i suoi microprocessori. Molti degli esclusi appartengono a linee di modelli piuttosto vecchie e difficilmente ancora in The post Intel non risolverà il problema di sicurezza Spectre su tutti i processori come promesso appeared first on Il Post.

Gaming - i 5 migliori pc portatili con i nuovi Processori Intel Core i9 : Intel ha svelato il suo primo processore Core i9 per laptop e notebook, pensato soprattutto per assicurare ottime performance lato Gaming e creazioni contenuti in 3D o per l’editing di video e immagini. Secondo i dati annunciati dall’azienda statunitense, questo nuovo chip assicura il 41% in più di fps (frame per secondo) nei giochi e nell’elaborazione in 4K e il 59% di prestazioni in più rispetto alla vecchia generazione di ...

Acer annuncia il laptop da gaming Nitro 5 con gli ultimi Processori Intel Core : "Questi ultimi Intel Core di ottava generazione dedicati al mondo mobile sono i nostri prodotti più prestanti, progettati per oltrepassare i limiti del gioco e della creazione dei contenuti. Nei ...

Intel Core 8th Gen : tutte le novità sui Processori di nuova generazione : La scorsa settimana simo stati ospiti di Intel a Milano, per una chiacchierata sulle imminenti novità relative all’ottava generazione dei processori dell’azienda. In particolare Andrea Toigo, Techincal Lead di Intel, ci ha fornito informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei nuovi prodotti Intel. Evoluzione dell’ottava generazione I primi cenni sulle CPU di nuova generazione li abbiamo avuti nell’agosto dello scorso ...

Apple si prepara a produrre in proprio i microProcessori. Trema Intel : Novità in vista in casa Apple . Sembra proprio che a partire dal 2020 la Mela Morsa produrrà in proprio i microprocessori per i suoi prodotti, per consentire a tutti i dispositivi Apple una maggiore ...

Dal 2020 Apple inizierà a usare suoi Processori al posto di quelli Intel - dice Bloomberg : A partire dal 2020 Apple rimpiazzerà i processori di Intel con propri chip all’interno dei suoi computer Mac. La notizia non è ufficiale, ma è stata diffusa da Bloomberg, solitamente bene informata sui progetti di Apple. Il cambiamento dovrebbe avvenire The post Dal 2020 Apple inizierà a usare suoi processori al posto di quelli Intel, dice Bloomberg appeared first on Il Post.