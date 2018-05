Preziosi | ' Perin-Juventus? Non ho fissato un prezzo'

Genoa - a tutto Preziosi : il primo affare chiuso - i dubbi su Rossi - il prezzo di Perin ed il suo sostituto : Genoa alle prese con il calciomercato, tanta carne al fuoco per quanto concerne il club del presidente Preziosi, alle prese con diverse trattative Il Genoa si appresta a chiudere una stagione ricca di alti e bassi, tuffandosi sul calciomercato per cercare di rafforzare la rosa e non ritrovarsi nelle zone calde nella pRossima annata. Il presidente del Grifone Preziosi, ha affrontato l’argomento mercato nelle ultime ore, relativamente al ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : “Perin alla Juve? Mattia ha scelto. Ho chiuso per un attaccante - un altro straordinario è in arrivo…” : Calciomercato Genoa – Il Genoa pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, importanti indicazioni da parte del presidente Preziosi, presente all’inaugurazione del locale Zushi a Genova ha parlato alla stampa di acquisti e cessioni: “Perin? Se vuole andare via la Juventus ci deve ancora chiamare, credo abbia aspettato l’addio di Buffon per poterci contattare: se lo faranno e ci faranno un’offerta consona ...

Calciomercato - incontro Preziosi-Perin : il portiere vuole la Juventus : GENOVA - Enrico Preziosi oggi sarà a Genova e potrebbe essere già il giorno decisivo per conoscere il destino di Mattia Perin . Il presidente del Genoa incontrerà il portiere di Latina e cercherà di ...

Juventus - trovato l'accordo con Perin. Adesso c'è da convincere Preziosi : I bianconeri in pole per il portiere del Genoa, che ha espresso la sua voglia di giocare a Torino. Il presidente rossoblù chiede 25 milioni, somma che la Juve intende abbassare con un paio di ...

Calciomercato Genoa - Preziosi allo scoperto : la verità su Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara a concludere la stagione, ultime due partite per migliorare il bottino in classifica. Testa anche al mercato estivo, un protagonista sarà sicuramente il portiere Perin, nel mirino di importanti club. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Preziosi, ecco le dichiarazioni come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “È vero, nell’ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta ...

Preziosi : "la Juve mi ha chiesto Perin. ma anche il Napoli lo vuole" : Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha confermato l'interesse della Juve per Mattia Perin. "È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo parlare di Mattia,...

Calciomercato - Preziosi : 'Perin? La Juventus deve sbrigarsi - c'è anche il Napoli' : TORINO - Enrico Preziosi , presidente del Genoa , ha confermato l'interesse della Juve per Mattia Perin. ' È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo ...

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin via? Deciderà lui» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin? Deciderà lui se vuole andar via» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...

Genoa - Preziosi : 'Perin andrà via se lo vuole lui' : 'Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da parte nostra,...

Preziosi : 'Perin via se lo vuole lui' : 'Perin via? Ci siamo parlati, lui è un genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da parte nostra,...