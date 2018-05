Presidenziali in Colombia | si va al ballottaggio tra Duque e Petro

Colombia : aperte le urne per primo turno delle Presidenziali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Colombia : Presidenziali - candidato conservatore Duque in testa ai sondaggi con il 41 - 5 per cento : Duque è interprete di una linea politica che ha nel suo dna una revisione degli accordi di pace in senso più garantista per le vittime... , Mec,