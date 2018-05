Presentazione ufficiale del progetto | Finale ' 68 | Di pietre e pionieri di macchia e

HTC U12+ quasi ufficiale : tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla Presentazione : A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale di HTC U12+, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo top di gamma, immagini comprese. L'articolo HTC U12+ quasi ufficiale: tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dalla presentazione proviene da tuttoAndroid.

BlackBerry Key2 : ufficiale la data di Presentazione - : In un mondo dominato da smartphone full screen, caratterizzati da display sempre più ampi e cornici sempre più ottimizzate, BlackBerry ha intenzione di fare il bis ed andare controcorrente, con il suo nuovo ...

Seguite la Presentazione di OnePlus 6 come se foste a Londra - con il live streaming ufficiale : Se però non voleste perdervi i primi vagiti del nuovo gioiello di casa OnePlus , il produttore cinese ha già preparato i suoi canali di social media per il live streaming dell'evento , che partirà ...

Diventa ufficiale la data del OnePlus 6 : giorno - ora e luogo della Presentazione : Ufficializzata la data di presentazione di OnePlus 6, in programma per il 16 maggio nella città di Londra, alle ore 18 italiane. Esattamente un giorno prima, sempre nella capitale britannica, sarà la volta dell'annuncio europeo di Honor 10, altro top di gamma cinese che sta tenendo gli appassionati col fiato sospeso, per quanto riguarda soprattutto il prezzo di vendita e l'effettiva disponibilità all'acquisto del prodotto (se volete consultare ...

Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della Presentazione ufficiale : A due giorni dalla presentazione ufficiale, che si terrà il 25 aprile in Cina, Xiaomi Mi 6X è già finito sul sito ufficiale di Android, rivelando però solo alcune delle proprie specifiche tecniche. L'articolo Xiaomi Mi 6X è presente sul sito ufficiale Android prima della presentazione ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 - pochi giorni ancora per la Presentazione ufficiale in Europa : Ci siamo, entro poco, il 15 maggio, conosceremo l’ultimo device della giovane Honor. Il modello in uscita ha una denominazione che raggiunge la numerazione dei “Grandi” nomi più blasonati, superando anche taluni. Una crescita numerica che nel caso specifico del Brand cinese equivale ad un costante L’Honor 10 sarà un vero Top di Gamma. Cugino dell’ultimo Huawei P20 (del quale a breve proporremo un’ulteriore ...

Ecco LG G7 ThinQ - Presentazione ufficiale il 2 maggio - : E' da tanto che si vocifera del diretto successore di LG G6, terminale che aprì la strada al mondo degli smartphone 18:9, ancor prima di Galaxy S8: sarà LG G7 ThinQ, che pur in assenza di ...

Giallo attorno a OnePlus 6 : spunta la prima possibile data per la Presentazione ufficiale : Stiamo vivendo giorni davvero intensi per quanto riguarda il susseguirsi di rumors relativi al nuovo OnePlus 6, uno degli smartphone Android più attesi di tutto il 2018 considerando una scheda tecnica che non dovrebbe avere nulla da invidiare rispetto agli altri top di gamma. Durante lo scorso fine settimana abbiamo preso in esame la prima possibile foto dello smartphone, il che non ha fatto altro che alimentare curiosità ed attesa di utenti ...