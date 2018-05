Premio letterario Matilde Serao | live l' evento del Mattino al San Carlo

Il Mattino presenta il Premio letterario Matilde Serao : lunedì inserto speciale in edicola : Conto alla rovescia per la seconda edizione del Premio letterario Matilde Serao , assegnato quest?anno da una giuria di giornalisti ed editorialisti de Il Mattino alla scrittrice iraniana Azar...

“Un ponte sul fiume Guai” - il Premio letterario Nazionale sull’oncologia : Era il 2007 quando l’associazione Moby Dick, organizzava per la prima volta il Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume guai” per dare la possibilità a chiunque lo volesse di raccontare la propria esperienza della malattia oncologia e del cambiamento di prospettiva esistenziale, in anni nei quali ancora si parlava poco di tumore e delle conseguenze psicologiche. L’idea era frutto del lavoro quotidiano svolto in ambito ...