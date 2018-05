Prandelli | Balotelli dimostri maturità

gazzettadelsud

(Di lunedì 28 maggio 2018) ROMA, 28 MAG - "Nel campo la palla canta e lì non puoi sbagliare": Cesareha ricordato un vecchio detto del mondo calcistico per commentare ai microfoni di 'Radio anch'io sport' il ritorno in nazionale di Mario. "In una intervista qualche mese fa -ha detto l'ex ct- Mario diceva di essere migliorato e cresciuto, e di essere molto diverso e più maturo. Forse ...