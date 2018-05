Populismo oltre ogni limite

huffingtonpost

(Di lunedì 28 maggio 2018) Sono i giorni dell'escalation. Di uno dei più feroci conflitti istituzionali mai visti nella Seconda repubblica. Partiamo da un'immagine. Luigi Di Maio va in televisione, uno speciale di Barbara D'Urso su Canale 5. E dice di avere proposto al Quirinale altre figurea quella di Paolo Savona per il ministero dell'Economia. Fa i nomi dei leghisti Armando Siri e Alberto Bagnai. Passano dieci minuti, e con il capo politico del Movimento 5 stelle ancora in diretta negli studi di Mediaset arriva durissima la replica dell'ufficio stampa del Colle: "Non risponde a verità la circostanza riferita dall'on. Di Maio a Pomeriggio 5 che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia". "Giorgetti? Ci ha risposto di non avere le competenze adatte", ha aggiunto l'ex vicepresidente della Camera a Matrix. Non mollando di un millimetro ...