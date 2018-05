Pomeriggio Cinque | il dubbio su Al Bano e Romina Power | ' Si vogliono risposare'

Pomeriggio Cinque - Craig Warwick : "Ho visto l'angelo di Gino Bramieri" (video) : L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Craig Warwick è interventuo durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda oggi martedì 15 maggio in merito ad alcune considerazioni su Lucia Bramieri. Il sensitivo ha una forte amicizia con una persona che non nutre simpatia per la gieffina ora reclusa nella casa, ed è Angela Baldassini, nuora della Bramieri ed ultima compagna del celebre Gino Bramieri prima della sua morte.Craig riferisce che la ...

Pomeriggio Cinque - Elena Morali conferma la fine della storia con Scintilla (video) : La storia tra Elena Morali e il comico Gianluca Fubelli, noto come Scintilla sarebbe arrivata al capolinea. La showgirl, presente a Pomeriggio Cinque ha confermato la crisi dopo 4 anni di fidanzamento. Intenti a coronare il loro amore con un matrimonio (la promessa era stata fatta proprio negli studi della trasmissione condotta da Barbara d'Urso), purtroppo vedono allontanarsi i fiori d'arancio.Tutto sembra iniziare già durante l'esperienza ...

Pomeriggio Cinque - altra frecciatina a Cecilia Rodriguez : imbarazzo in studio : Pomeriggio Cinque: la battuta di Mercedsz Henger su Cecilia Rodriguez e l’armadio del GF Di Cecilia Rodriguez si è di nuovo parlato oggi a Pomeriggio Cinque. I trascorsi un po’ burrascosi tra la famiglia di Belen e Barbara d’Urso, infatti, sono ormai noti al pubblico da casa. Ma a tirare in ballo Cecilia oggi, ad […] L'articolo Pomeriggio Cinque, altra frecciatina a Cecilia Rodriguez: imbarazzo in studio proviene da ...

Luigi Favoloso e Nina Moric non si sono lasciati definitivamente : lo scoop a Pomeriggio Cinque : Tra Favoloso e Nina Moric è davvero finita per sempre? A Pomeriggio parla la sorella di Luigi La storia d’amore tra Luigi Favoloso e Nina Moric potrebbe non essere ancora giunta al capolinea. A sostenerlo è stata oggi proprio la sorella di lui. Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, infatti, la ragazza ha detto […] L'articolo Luigi Favoloso e Nina Moric non si sono lasciati definitivamente: lo scoop a Pomeriggio Cinque ...

Ruggero Freddi e Gustavo Leguizamon si sposano durante Pomeriggio Cinque (video) : Puntata con i fiori d'arancio oggi a Pomeriggio Cinque, l'ex pornodivo e ora professore dell'università 'La Sapienza" di Roma, Ruggero Freddi e il suo compagno Gustavo Leguizamon, dopo 12 anni di fidanzamento si sono detti il fatidico sì in diretta televisiva. Una promessa di matrimonio che era fruttata circa 3 mesi fa nella stessa trasmissione, con tanto di dichiarazione davanti al pubblico in studio e a casa.In una romantica cornice, ...

“Salta tutto!”. Morali e Scintilla - l’annuncio d Barbara D’Urso. Ospiti a Pomeriggio Cinque - l’ex naufraga dell’Isola dei famosi e il comico parlano del matrimonio e confessano cosa è successo dopo il reality show : Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l’anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. “Aspettavo a darglielo in maniera un po’ più isolata – aveva detto Scintilla nel salotto di ...

“Cretina!”. Barbara D’Urso su tutte le furie. A Pomeriggio Cinque la conduttrice perde il senno e si scatena contro l’ospite : il video che ha fatto scatenare Carmelita : Pomeriggio di fuoco a ”Pomeriggio Cinque”. La conduttrice Barbara D’Urso ha perso la calma e ha attaccato una delle sue ospiti in studio. Tutta colpa di un video pubblicato sull’account Instagram in cui la giovane mostra bigliettoni da cinquanta e cento euro e la frase ”Io in prima classe voi sempre scarse”, facendo riferimento alla classe del treno dove stava viaggiando. L’ospite presa di mira è ...

Paola Caruso si scusa per la frase choc detta a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5: Paola Caruso si scusa per la frase contro Fabiana Britto L’argomento principale della puntata di oggi di Pomeriggio Cinque è stata la chirurgia plastica e Paola Caruso, ospite di Barbara d’Urso, ha svelato ciò che vorrà fare insieme al professor Lorenzetti. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, dato che non può togliersi le costole come avrebbe voluto per farsi stringere il punto vita, ha infatti deciso di ...

Barbara D'Urso - a Pomeriggio Cinque fanno irruzione due piccioni : 'Ma è cacca?' : Attimi di imbarazzo in studio a Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso . Mentre andava in onda un servizio, due piccioni hanno fatto irruzione e si sono appollaiati proprio sopra la testa della ...

Pomeriggio Cinque Paola Caruso lite in tv con Fabiana Britto : Barbara D’Urso nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque” ha parlato di chirurgia plastica con i suoi pro e i suoi contro, in collegamento c’erano Fabiana Britto, nuova coniglietta di Playboy, e Paola Caruso. Paola Caruso si è scagliata contro Fabiana Britto, la modella curvy puntandole il dito contro per via dei suoi chiletti di troppo, è scoppiata quasi immediatamente, così come sono arrivate subito le reazioni del popolo ...

Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque : "Io e Marco Ferri ci siamo baciati" (video) : E alla fine, rivelazione fu. Lory del Santo, ospite di Pomeriggio Cinque è tornata a parlare del probabile avvicinamento tra lei e l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, Marco Ferri. Se fino a qualche giorno fa, durante Domenica Live, la showgirl aveva parlato di un incontro avvenuto circa 10 anni fa a Cannes, in cui pare che i due, abbiano dormito nella stessa camera senza che accadesse qualcosa in più di un semplice 'buonanotte', oggi lo ...

Furto nella Casa del Grande Fratello - arriva l’annuncio di Barbara D’Urso. La notizia dei ladri a pochi giorni dal via del reality si è subito diffusa a macchia d’olio - quindi - a Pomeriggio Cinque - tutta la verità : Tra le tante notizie, i giornali riportavano anche quella di un Furto nella Casa del Grande Fratello. Il reality affidato nuovamente a Barbara D’Urso è in partenza (comincerà il prossimo 17 aprile, ndr) è uno degli argomenti caldi, quindi lo scoop ha fatto ben presto il giro delle testate. Anche perché dall’appartamento allestito a Cinecittà per ospitare i ‘nip’ (o semi ‘nip) sarebbero spariti anche gli ...

Barbara D'Urso si arrabbia in diretta a Pomeriggio Cinque - : La prima parte del rotocalco televisivo è dedicata alla cronaca e la padrona di casa è tornata sull'omicidio di Terziglio. Immacolata Villani, 31 anni, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, è ...

Barbara D’Urso si arrabbia in diretta a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso furiosa: “Non voglio essere assalita” Come ogni giorno Barbara D’Urso entra nelle case di milioni di telespettatori con Pomeriggio Cinque. La prima parte del rotocalco televisivo è dedicata alla cronaca e la padrona di casa è tornata sull’omicidio di Terziglio. Immacolata Villani, 31 anni, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dal marito Pasquale ...