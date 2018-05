Plutone potrebbe essere una cometa gigante I risultati dello studio della Southwest

huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Plutone potrebbe essere una cometa gigante. I risultati dello stutio della Southwest Research Institute - albertodelmc : RT @HuffPostItalia: Plutone potrebbe essere una cometa gigante. I risultati dello stutio della Southwest Research Institute - FrancyRomeus : RT @HuffPostItalia: Plutone potrebbe essere una cometa gigante. I risultati dello stutio della Southwest Research Institute - HuffPostItalia : Plutone potrebbe essere una cometa gigante. I risultati dello stutio della Southwest Research Institute -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Prima era un pianeta, poi è stato declassato a pianeta nano e adessoaddirittura ritrovarsi classificato come "ammasso di comete". Ad affermarlo è una ricercaResearch Institute (Texas) in unoin attesa di pubblicazione e, al momento, disponibile su Arxiv.org.La scoperta nasce da un'intuizione: la somiglianzacomposizione chimica trae la67P/Churyumov-Gerasimenko, corpo celeste raggiunto da Rosetta, sonda grazie alla quale la comunità scientifica è riuscita a toccare e studiare per la prima volta il suolo di una.Glisi si sono anzitutto focalizzati sul vasto ghiacciaio ricco di azoto di Sputnik Planitia, enorme cratere presente sulla superficie di. Dunque, la ricerca ha evidenziato "una coerenza tra la quantità stimata di azoto all'interno del ghiacciaio e la ...