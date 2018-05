Pippo Caruso è morto Addio al direttore d' orchestra amico di Pippo Baudo | Fiorello

E’ morto Pippo Caruso. Addio al direttore d’orchestra - autore di Isotta - Johnny bassotto - e Perchè Sanremo è Sanremo : Pippo Caruso e Pippo Baudo “Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno. Era bravo e veloce, riusciva a comporre canzoni di successo in pochissimo tempo: ne sfornava tantissime, ed erano tutte belle. Era una carissima persona e un artista straordinario al quale ero legatissimo. Mi ...

Addio a Pippo Caruso. Baudo : "Distrutto" : 22.12 E' morto a 82 anni il maestro Pippo Caruso. Nato a Belpasso (Catania), ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, quella sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo e molte altre. Caruso ha legato la sua storia a programmi Tv di successo, condotti dal suo amico e mentore Pippo Baudo, come varie edizioni di Fantastico e Domenica in... Lanciò con Baudo Lorella Cuccarini e Heather Parisi. "Distrutto per la perdita di un carissimo ...

E' morto il maestro Pippo Caruso : Numerose le grandi personalità del mondo dello spettacolo e della canzoni con i quali aveva lavorato. Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Bruno Lauzi e Mia Martini, Loretta Goggi, Orietta Berti, ma ...

E' morto il maestro Pippo Caruso : Il popolare Direttore d'orchestra, arrangiatore e compositore Pippo Caruso, è morto oggi all'età di 82 anni. Era nato a Belpasso in provincia di Catania. La notizia è stata divulgata dall'ANSA e confermata da Pippo Baudo, suo amico oltre che presentatore dei grandi varietà in cui Caruso e la sua orchestra hanno presenziato: dai Festival di Sanremo a diverse edizioni di Fantastico e Domenica IN negli anni '80 a Serata d'Onore e non solo.I ...

