Pino Daniele | l' 8 giugno esce la nuova raccolta ' Le corde dell' anima'

Pino è - il concerto tributo dedicato a Pino Daniele su Rai1 : ecco quando : La musica e la tv celebrano Pino Daniele con la serata evento “Pino è” nella magica cornice dello Stadio San Paolo di Napoli: ecco gli ospiti e le anticipazioni Pino Daniele e la sua musica continuano ad emozionare. A tre anni dalla sua scomparsa, l’indimenticabile artista viene celebrato nell’evento “Pino è” con la partecipazione di illustri ospiti nella sua tanto amata città di Napoli. Pino è: quando va in ...

In arrivo un nuovo album di Pino Daniele - la tracklist con duetti della raccolta Le corde dell’anima : In occasione di Pino è, il grande evento musicale dedicato al lazzaro felice della canzone partenopea, arriva un nuovo album di Pino Daniele, una raccolta inedita dedicata alla sua carriera per ripercorrerne le tappe principali a tre anni e mezzo dalla scomparsa. L'album, già disponibile in pre-ordine su Amazon, contiene 4 cd con canzoni in studio e registrazioni dal vivo, oltre a 40 pagine tra racconti scritti da John Vignola e fotografie di ...

Miller : 'A Pompei con Avitabile pensando a Pino Daniele' : Con 'Afrodeezia', il suo album del 2015, era tornato alle radici, 'collaborando con artisti che venivano dalle terre sulla rotta della tratta degli schiavi, dall'Africa verso l'America'. Con il nuovo '...

Pino è : tutti gli ospiti del mega concerto in ricordo di Pino Daniele. Diretta su Rai1 il 7 giugno : Pino Daniele Un evento eccezionale per un artista mai dimenticato. Pino è, il più grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele, in programma giovedì 7 giugno nello Stadio San Paolo di Napoli, verrà trasmesso in Diretta da Rai1 e Rai Radio2 a partire dalle 20.35. Pino è si annuncia come un’occasione unica e irripetibile per omaggiare la musica di Pino Daniele nel luogo simbolo della sua città, insieme ad alcuni tra i più celebri ...

Pino è - su Rai1 il concerto tributo a Pino Daniele : gli ospiti : Rai1 trasmetterà in diretta Pino è, il concerto tributo a Pino Daniele Giovedì 7 giugno 2018 Rai1 trasmetterà in diretta Pino è, il concerto tributo a Pino Daniele. La rete manderà in onda l’evento dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1. La scelta della Rai è stata così motivata da Angelo Teodoli. RaiUno – ha […] L'articolo Pino è, su Rai1 il concerto tributo a Pino Daniele: gli ospiti proviene da Gossip e Tv.

L'ultima canzone di Pino Daniele cantata dai napoletani : online il video di 'Resta quel che resta' : Da oggi, venerdì 25 maggio, è online il video di 'Resta quel che resta', lo straordinario nuovo brano inedito di Pino Daniele, composto e inciso oltre 9 anni fa e ritrovato solo adesso, a tre anni e ...

Il video ufficiale di Resta Quel Che Resta di Pino Daniele con il cantautore e la sua Napoli protagonisti : Mentre il brano è già in radio da una settimana, venerdì 25 maggio il video ufficiale di Resta Quel Che Resta di Pino Daniele ha fatto il suo debutto online su Youtube. Composto e inciso oltre 9 anni fa da Pino Daniele durante la lavorazione dell'album Boogie Boogie Man ma rimasto fuori dalla tracklist, il brano è stato ritrovato solo adesso, a tre anni e mezzo dalla sua scomparsa a causa di un arresto cardiaco nel gennaio del 2015, e per il ...

Pino Daniele - per il concerto blindata l'area dello stadio : Mentre le backing band completano gli arrangiamenti necessari al concertone del 7 giugno al San Paolo e i biglietti per l'omaggio al Lazzaro Felice vanno a ruba nelle prevendite autorizzate , ormai ...

Capoliveri ricorda Pino Daniele con un concerto tributo : Dopo Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo, salgono, dunque, sul palco di piazza Matteotti altri importanti nomi della musica italiana nel mondo che hanno ...

Isernia - sul palco dell'auditorium 'Un'orchestra per Pino Daniele' : Sono felice di aver portato a casa mia, a poco, quello che ritengo essere uno degli spettacoli più originali, belli e anche fruibili poiché è uno spettacolo dedicato a un pubblico che va da zero a 99 ...

Pino Daniele - spunta un inedito : in radio “Resta quel che resta” : “Quando qualcuno se ne va resta l’amore intorno”. Si apre con queste parole l’emozionante nuovo brano inedito di Pino Daniele, “Resta quel che resta”, composto e inciso da Pino...

'Resta quel che resta' - Pino Daniele e la canzone che sa d'addio : Certo, quando Pino Daniele lo scrisse, il testo parlava d'amore, raccontava un addio. Ora, però, che il brano sarà presentato alle 11 esatte a reti radio quasi unificate , Rtl 102.5, Radio Italia, ...

Pino Daniele - in radio l inedita Resta quel che resta : A tre anni e mezzo dalla scomparsa di Pino Daniele , possiamo riascoltare la sua voce nel brano inedito resta quel che resta . In contemporanea questa mattina alle 11 nove network radiofonici italiani ...