Piazza della Loggia - 44 anni fa la strage a Brescia - : I feriti furono più di cento. Decenni di processi hanno portato alla condanna all'ergastolo di due uomini considerati gli esecutori dell'attentato: Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, esponenti ...

Strage di Piazza della Loggia - Brescia ricorda/ 44 anni fa la tragedia : Mattarella "fedeltà a democrazia" : Strage di Piazza della Loggia, Brescia ricorda: 44 anni fa la tragedia che provocò la morte di otto persone, il ricordo della città e le parole di Sergio Mattarella(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 10:19:00 GMT)

Milano - senzatetto trovato morto nel parcheggio della Rinascente in Piazza Duomo : L'uomo, 64 annni, si sarebbe sentito male in via Agnello, e avrebbe cercato soccorso nei bagni della struttura

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - la strage di Piazza della Loggia : 28 maggio 1974. Brescia, ore 10. In piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura. Il bilancio è di 8 morti e oltre 90 feriti. Su questo drammatico episodio si sofferma “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio su Rai Storia a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10. La strage di piazza della ...

CASERTA - Dermatologia in Piazza - domenica della salute con l'Azienda ospedaliera e il Rotary : Fermo in una posa statuaria, aspetta che la scienza dermatologica gli renda di nuovo l'entusiasmo per la vita. Fiero di essere rinoceronte, vuole rimanere libero nel suo territorio, ma anche libero ...

Brescia si prepara a ricordare la strage di Piazza della Loggia : Il progetto favorisce attività e iniziative destinate a mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse, organizzando eventi in commemorazione con mostre, spettacoli, convegni e seminari di studio ...

Piazza Affari nel mirino della speculazione : i titoli up e down : Le vendite proseguiranno nel breve o prevede un recupero dai livelli attuali? Il ritorno delle tensioni geopolitiche, ma soprattutto la situazione politica nel nostro Paese, hanno indebolito i ...

“Harry - prima della luna di miele devo fare una cosa”. La notizia che sPiazza tutti arriva direttamente da Meghan. Salta la vacanza : “Una chiara richiesta della duchessa di Sussex” - fanno sapere da Buckingham Palace : Sulle nozze reali tra il principe Harry e Meghan Markle se ne sono dette di tutti i colori. Si è esagerato, probabilmente gonfiando, su alcune questioni private umane, fino all’inverosimile, fino allo sfinimento. Eppure, se una cosa ‘anomala’ è emersa dal Royal Wedding, si tratta proprio dell’umanità. E non parliamo soltanto del figlio di Carlo e Diana, personalità che nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere ed ...

Falcone - la fiaccola a Piazza Magione e i resti della Croma in mostra : gli eventi a Palermo per l’anniversario della strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di Piazza Affari : Perchè vedere il capo dello Stato alle 17.30 e alle 18, quando in tutta la giornata di altri impegni non ve n'erano e il nome del premier era già stato deciso nel weekend? Le 17.30 non è un orario 'a ...

Milano : Filarmonica della Scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno (2) : (AdnKronos) - Per Jean Pierre Mustier, presidente della Filarmionica della Scala e amministratore delegato di Unicredit, gli "interpreti sono d'eccezione in una cornice magnifica per avvicinare la grande musica a tutti". In Piazza Duomo sono attese decine di migliaia di persone. Le ultime edizioni h

Milano : Filarmonica della Scala in concerto in Piazza Duomo il 10 giugno : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Torna domenica 10 giugno il concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. A dirigere l'orchestra per la sesta edizione dell'appuntamento sinfonico gratuito è il maestro Riccardo Chailly e il pianista russo Denis Matsuev, ospite solista, è interprete d

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : il calendario della settimana. Programma - orari e tv : ... 2manche, 9.15 Premio Samsung 12.15 Rolex Gran Premio di Roma 15.45 Finale The Next Generation 17.45 Finali Top Five Master Sport mauro.deriso@oasport.it

Equitazione - Piazza di Siena 2018 : il calendario della settimana. Programma - orari e tv : Italia capitale del salto ostacoli nel prossimo weekend. Tra giovedì 24 e domenica 27 maggio andrà in scena il Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, la classica per eccellenza dell’Equitazione nel Bel Paese, giunta alla sua 86^ edizione. L’ovale di Villa Borghese sarà il teatro di svariate gare, due delle quali andranno a monopolizzare indubbiamente la scena. Venerdì 25 maggio alle ore 15.15 prenderà il via la Coppa ...