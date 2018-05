Piazza Affari bersagliata dalle vendite

Crolla a Piazza Affari Damiani : Affonda sul mercato la società che produce gioielli , che soffre con un calo del 2,00%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Piazza Affari sotto le vendite su incertezze politiche : Teleborsa, - Giornata da dimenticare per Piazza Affari, peggiore listino in Europa , sulle tensioni politiche che stanno agitando non solo il Bel Paese ma anche l'Europa ed i mercati finanziari. Dopo ...

Piazza Affari in rosso - -2 - 08% - e lo spread supera 230 : Roma, 28 mag. , askanews, Ancora una giornata nera a Piazza Affari e per i titoli di Stato. La Borsa di Milano chiude in profondo rosso con il Ftse Mib in calo del 2,08%. Titoli di Stato sotto ...

Piazza Affari sui minimi di seduta. Spread vicino a 230 punti : Il Ftse Mib è arrivato a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere di pari passo con un rialzo dello Spread. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Un'ondata di vendite travolge bancari e finanziari a Piazza Affari : Lo stallo nella formazione del nuovo governo in Italia sta surriscaldando lo spread , termometro usato dagli investitori per monitorare la situazione, volato oltre i 230 punti . Nel pomeriggio Piazza ...

Spread intorno a 233 punti - Piazza Affari in rosso dell'1 per cento : Dall'altro, la possibilià di nuove elezioni, molto probabilmente in ottobre, non puo' essere vista come uno sviluppo positivo per l'economia italiana», commenta Silvia Ardagna, economista di Goldman ...

Piazza Affari in tensione scivola in fondo agli Eurolistini : Naufragata la nascita dell'Esecutivo giallo-oro a causa della designazione di Paolo Savona al Ministero dell'Economia ora si guarda nuovamente al Quirinale, dopo che Capo dello Stato Mattarella ha ...

Piazza Affari in tensione scivola in fondo agli Eurolistini : A Madrid l' IBEX scivola dello 0,44%, mentre si guarda anche situazione politica della Spagna . A picco Piazza Affari, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,75%, portando avanti la scia ...

A Piazza Affari il margine di sicurezza si assottiglia : Negli ultimi sei mesi lo S&P è salito di poco più del 4%; il resto del mondo vanta un saldo pressoché nullo: +0.1%. Il grafico del MSCI World ex USA evidenzia come, se rimuovessimo il contributo di ...

Spread sopra 230 su livelli 2013. Piazza Affari in profondo rosso : Dura poco il rimbalzo di Piazza Affari dop0 la rinuncia di Conte a formare un Governo sostenuto da Lega-M5S. Il Ftse Mib è arriva a guadagnare il 2% e poi è tornato a scendere di pari passo con un rialzo della Spread. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...

Caos politico in Italia - mercati in fibrillazione. Forti oscillazioni su euro - spread e Piazza Affari : MILANO - Ore 12:00. Il 'Caos' politico , Bloomberg , Italiano, la 'confusione' , Wsj , e la 'crisi istituzionale' , Ft , che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche ...