Piazza Affari avvia in pole position sull' Europa

Spread in calo - Piazza Affari su | Cottarelli al Colle - Salvini : "Se Berlusconi lo vota addio alleanza" : Salta il governo M5s-Lega. Cottarelli questa mattina sale al Colle per ricevere l'incarico. Salvini: "Intesa con M5s? Vedremo. Se Berlusconi vota Cottarelli addio alleanza". Di Maio: "Impeachement". Lo Spread apre in netto calo, Piazza Affari positiva

Spread in netto calo. Piazza Affari rimbalza con le banche : Milano un netto rialzo trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo in Italia sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Bene anche il resto d'Europa e ance Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro torna sopra 1,17. Continuano le vendite sul petrolio...

Spread in calo - Piazza Affari in rialzo : C'era attesa per la riapertura dei mercati dopo il no di Mattarella a Savona ministro dell'Economia, per difendere l'Italia nell'euro e la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte che ha fatto ...

Governo - Carlo Cottarelli piace ai mercati. Spread in calo a quota 190 - bene l’euro Piazza Affari in rialzo. Volano le banche : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo Spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

Piazza Affari alla prova del fuoco. I titoli sotto la lente : ... ma limitatamente perché il derivato i debito tedesco sicuramente non è come quello italiano e la congestione politica italiana influenza le scelte anche di investimento dei grandi hdge funder.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la reazione al fallimento del Governo Conte (28 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 04:49:00 GMT)

Piazza Affari : una fragilità preoccupante. Il crollo proseguirà? : Particolare attenzione sarà riservata al nome scelto per il Dicastero dell'Economia, da cui potrebbe dipendere non poco il futuro del Paese anche in un contesto europeo. Dal punto di vista tecnico, ...

In una settimana Piazza Affari ha perso il 4 - 5% - spread +40 punti : Milano, 26 mag. , askanews, Si è chiusa una settimana decisamente negativa per Piazza Affari, che ha lasciato sul terreno il 4,48%, scendendo ieri a 22.398 punti, riportandosi ai livelli di fine marzo,...

SPREAD SALE ANCORA E CHIUDE A QUOTA 200 PUNTI/ Giornata nera a Piazza Affari - parole di Conte non rassicurano : Lo SPREAD tra Btp e Bund ha superato la soglia dei 200 PUNTI base, raggiungendo i massimi da giugno dello scorso anno. Il rendimento dei titoli di stato decennali si avvicina al 2,5%(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:41:00 GMT)

Piazza Affari crolla a fine ottava - male banche e utility : Si profilano tempi più lunghi per la scelta della squadra di governo con ancora forti dubbi sulla scelta di alcuni dicasteri chiave, a partire da quello dell'Economia. Salvini e Di Maio continuano a ...

Lo spread chiude sopra 200 punti - Piazza Affari perde l'1 - 5% : MILANO - Un'altra giornata di tensione per i titoli di Stato italiani con lo spread che nel pomeriggio schizza fino a quota 215, oltre 20 punti sopra l'apertura, per poi riscendere in area 205 alla ...