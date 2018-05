Perché non mi convincono le spiegazioni di Salvini sul no a Giorgetti

Perché all'Italia serve un partito di destra (che non c'è) : Non so se i Fratelli d’Italia daranno seguito alla proposta di impeachment per Mattarella, né se il Movimento 5 Stelle e la Lega li seguiranno davvero su questa strada in nome della democrazia diretta e del sovranismo. So tuttavia che a questo punto servirebbe un partito che difendesse le istituzion

Il giallo Giorgetti scuote il Palazzo Perché Savona e non lui al Tesoro Su Affari i retroscena del gran rifiuto : C'è un giallo Giorgetti? All'indomani della domenica di passione che ha portato al fallimento del governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte sono in molti, sia da Forza Italia (come il senatore Andrea Cangini) sia dal Pd (come Matteo Renzi)... Segui su Affaritaliani.it

Milena Vukotic a La Vita in diretta/ Il ricordo di Paolo Villaggio : “Non mi manca Perché è sempre con me…” : Milena Vukotic a La Vita in diretta intervistata da Francesca Fialdini, il ricordo di Paolo Villaggio: “Non mi manca perché è sempre con me…”, ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:53:00 GMT)

Amici - Lella Costa cacciata? "Non è stata Maria Perché voleva farlo lei" : Lella Costa è stata cacciata da Amici? Maria De Filippi avrebbe commesso il fattaccio, per molti anni il pubblico è rimasto convinto, o almeno dubbioso, del fatto che la moglie di Maurizio Costanzo avesse preso in mano il timone del talk show cacciando Lella Costa, la prima conduttrice di Amici. Attenzione, però, a non fare confusione: non ci riferiamo assolutamente al talent show che va in onda da anni e anni su Canale 5 e che oggi è conosciuto ...

E’ la seconda risorsa più sfruttata sul pianeta dopo l’acqua : ecco Perché a breve non ci sarà più sabbia [INFOGRAFICA] : Si avvicina il momento di prenotare le vacanze estive e molti saranno i turisti che visiteranno le nostre coste, magari godendosi alcune tra le migliori spiagge del Mediterraneo. C’è però una nota dolente che va rimarcata e che sicuramente non va a vantaggio delle generazioni future: stando al ritmo con cui estraiamo sabbia marina, corriamo il serio rischio che le spiagge si estinguano entro questo secolo. La destinazione principale di ...

Concorso docenti non abilitati - news : a rischio di saltare e 24 CFU - ecco Perché : Il Concorso per gli aspiranti docenti non abilitati non è stato ancora indetto e tanti sono gli interrogativi che attanagliano coloro che dovranno aderire al bando. In primis sul ritardo nella pubblicazione del bando, il quale sarebbe dovuto essere già in circolazione da un po’, dalle prime notizie che il Ministero dell’Istruzione aveva dato a riguardo. Infatti il Miur aveva annunciato lo scorso dicembre che subito dopo le vacanze natalizie ...

L'incertezza non è finita : ecco perchè : Il no di Mattarella alla nomina del professore Paolo Savona come ministro dell'economia e il rifiuto anche dell'estremo tentativo di dividere il Dicastero in due rami , Economia e Finanza, ha portato ...

Si fanno 3 ore di auto al giorno Perché Nicola non perda l’anno. Una storia : È una scuola dove non ci sono campanelle e classi. Gli insegnanti difficilmente possono programmare le attività didattiche: si vive giorno per giorno e ogni mattina di studio è diversa. Le aule sono le stanze dell’ospedale ICS Maugeri di Sciacca (Ag) dove, per più giorni a settimana, i docenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Trapani si danno il cambio ...

Governo : Salvini - italiani arrabbiati Perché arbitro non ha fatto arbitro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono arrabbiato e deluso, mi sento di portare la voce di tantissimi italiani arrabbiati e delusi perché l’arbitro non ha fatto l’arbitro”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, rispondendo alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Salvini, italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro sembra essere il primo su Meteo Web.

E Mattarella chiese ai leader : «Perché non volete Giorgetti?» : Il presidente e il tentativo di mediare sull’Economia, con il leghista di peso. Poi lo stop: il Colle non avrebbe potuto lasciare l’istituzione presidenza della Repubblica colpita e, anzi, lesionata, nelle prerogative fissate dalla Carta costituzionale

Sergio Mattarella - svelata la trattativa riservata. 'Perché non volete Giorgetti?' - una bomba dal Quirinale : Il dramma istituzionale in corso tra Quirinale , Lega e M5s regala anche un fatto mai accaduto prima: viene rivelata la trattativa, tradizionalmente riservata, tra il presidente Sergio Mattarella , ...

Maria Elisabetta Casellati - la profezia da Fabio Fazio sulle elezioni anticipate : 'Perché non si voterà presto' : I tempi per lo scioglimento delle Camere e la convocazione delle elezioni anticipate rischiano di allungarsi, e di parecchio. La conferma è arrivata anche dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta ...

Giro d’Italia – Froome non si nasconde : “che emozione vincere! Ringrazio il pubblico di Roma perchè mi ha aiutato a superare…” : Chris Froome vince il Giro d’Italia. Il ciclista britannico ringrazia il pubblico di Roma nella tappa conclusiva nonostante le grandi polemiche Cala ufficialmente il sipario sul Giro d’Italia 2018. L’ultima tappa della corsa in rosa, quella che ha fatto il Giro di Roma su un tracciato lungo 11.5 km da ripetere 10 volte, è stata vinta da Sam Bennet della Bora Hansgrohe, che ha firmato il tris dopo le vittorie a Imola e Praia a Mare. A ...

F1 – Perchè Vettel non è riuscito a vincere a Montecarlo? Seb spiega cosa lo ha ‘fregato’ : Sebastian Vettel rammaricato per il secondo posto nel Gp di Monaco, il tedesco avrebbe voluto provare a vincere la gara: ma qualcosa è andato storto Daniel Ricciardo dopo aver trionfato sul circuito di Shanghai vince anche a Montecarlo. L’australiano in occasione del sesto appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno conquista il primo gradino del podio, nonostante i problemi riscontrati durante la gara con la sua monoposto. Seguono al ...