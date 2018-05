Perchè Di Maio e Salvini hanno sbagliato tutto | giocando al ribasso

Che cos’è l’impeachment e perché Di Maio e Meloni lo chiedono per Mattarella : Dopo la decisione di mantenere il veto su Paolo Savona e il conseguente ritiro di Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia hanno manifestato la volontà di chiedere l'impeachment del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proviamo a capire di cosa si tratta e come andrà a finire.Continua a leggere

Sergio Mattarella - l'indiscrezione sul colloquio con Luigi Di Maio : perché è andato prima di Conte : Un'ora prima della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha incontrato il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Lo riferisce Skytg24. L'incontro al Colle non ...

Luigi Di Maio - parla Federico Pizzarotti : 'Perchè rischia di bruciarsi come è capitato a Renzi' : Federico Pizzarotti fa il tifo perchè il governo Lega-M5S veda la luce. Lo dice in una intervista al quotidiano Italia Oggi , affrettandosi però a spiegare perchè tifi per il Di Maio-Salvini : 'Solo ...

Governo - il voto M5s sul contratto manda a casa Luigi Di Maio : perché deve farsi da parte : Con il voto sul contratto di Governo sulla piattaforma Rousseau in stile nordcoreano, gli iscritti del Movimento Cinque Stelle hanno detto chiaro e tondo a Luigi Di Maio che di lui non sanno più che ...

[L'intervista] "Tutti contro Di Maio e Salvini : vi spiego il perché. Il vincolo del 3 per cento? Solo un numero dal significato esoterico" : Questo esecutivo, scaturito dal confronto tra M5S e Lega, rappresenta tutto questo mondo composto dai lavoratori e dalla piccola impresa, un mondo devastato da tale globalizzazione selvaggia. ...

M5s - Di Maio a Scanzi : “Perché rido? Sono felice di fare qualcosa di buono per italiani”. “Deve volare basso” : “Non c’è un solo giornale che non tifi per il fallimento per il tavolo M5s-Lega. C’è pure qualcuno che dice: ‘Di Maio, ma che ti ridi?’. Sì, Sono felice se si riesce a far partire qualcosa di buono per gli italiani”. Così il leader del M5s, Luigi Di Maio, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, risponde al caustico editoriale del giornalista Andrea Scanzi su Il Fatto Quotidiano. E la firma del Fatto, a sua volta, dà la sua risposta al ...

Luigi Di Maio premier - l'indizio : perché alla fine può spuntarla il grillino - una sciagura italiana : Le trattative, alla Camera, continuano. Luigi Di Maio e Matteo Salvini cercano un nome condiviso proporre a Sergio Mattarella come premier. Di sicuro, c'è che si tratterà di un grillino: in cambio del ...

Perché Salvini ha aspettato 70 giorni per fare esattamente quello che chiedeva Di Maio : Dopo aver più volte ribadito di non voler rompere l'unità del centrodestra, Matteo Salvini ha finito per fare esattamente ciò che gli aveva chiesto Luigi Di Maio: sedersi al tavolo delle trattative per la formazione del nuovo governo senza Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. E ora rischia di pentirsene.Continua a leggere

Governo - ecco perché Di Maio e Salvini non ce l’hanno fatta. I prossimi passi dei due leader : Ancora nessuna quadra tra M5S e Lega. Non è stata raggiunta al momento la cosiddetta intesa su programma e nome da indicare come possibile presidente del Consiglio per poter dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere il Governo. Per questo le rispettive delegazioni, dopo essere rimaste a colloquio allo studio alla Vetrata con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per poco più di mezz’ora, hanno chiesto ...

Aumenta il pressing di Berlusconi su Salvini perché rinunci al patto con Di Maio : Il presidente azzurro sostiene di aver avuto ragione, di aver sottolineato da tempo l'inadeguatezza politica dei grillini e in attesa delle mosse di Salvini dice di aver apprezzato il richiamo del ...

M5s-Lega - Di Maio : “Perché abbiamo chiesto più tempo? È un contratto di governo - mica di locazione” : “Dobbiamo ultimare un contratto di governo, mica è un contratto di locazione”. Così Luigi Di Maio tornando a Montecitorio ha risposto a chi gli chiedeva perché hanno chiesto a Mattarella più tempo, aggiungendo: “Deciderà il presidente”. E alla domanda se c’erano problemi sul nome del premier, il capo politico dei Cinque stelle ha replicato: “Stiamo parlando del contratto, che c’entra il ...

Perché Di Maio e Salvini devono concentrarsi sulla politica industriale. L'opinione di Tria : Più interessante è l'obiettivo della flat tax, che coincide con l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale come condizione di una politica di crescita, soprattutto se si vede questo obiettivo ...

Da ministro "bubbonico" a possibile premier : ecco perché ora Tremonti piace a Di Maio e Salvini : ... con la nascita del Blog delle Stelle da cui si diffondono i comunicati e le analisi politiche degli ex grillini, non era stato tenero con Tremonti: definendolo "bubbonico" per la sua politica ...

Perché Berlusconi è immortale e Salvini e Di Maio sono i suoi eredi : ... che si traduce nella sua candidabilità, Formiche.net ha parlato con Massimiliano Panarari , docente della Luss Guido Carli, consulente di comunicazione politica e pubblica, e specialista di scienza ...