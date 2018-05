Per Gareth Bale pronta un’offerta monstre del Manchester United

ilgiornale

(Di lunedì 28 maggio 2018), vero protagonista della notte che ha permesso al Real Madrid di alzare al cielo di Kiev la tredicesima "coppa dalle grandi orecchie", sembra pronto a cambiare aria, stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore.Non è di certo un mistero il malcontento dell"attaccante gallese nei confronti di Zidane, reo di non averlo impiegato con continuità in questi ultimi mesi nonostante una buona condizione di forma e, non da ultimo, di averlo relegato in panchina proprio in occasione della finale di Champions. Al fischio finale infattiaveva dichiarato in modo decisamente esplicito: "E' stato il goal più bello della mia carriera. Ero molto deluso per non aver cominciato la partita da titolare: pensavo di meritarlo . La cosa migliore che potevo fare era entrare e avere un impatto, ci sono riuscito". Nel prosieguo dell"intervista l"attaccante gallese è stato ancora più esplicito ...