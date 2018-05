Pensioni focus ultim' ora al 28 5 | ecco le ultime di Cottarelli sul comparto

Pensioni - focus dai Comitati su APE - Q100-41 e opzione donna Video : Da parte dei Comitati emergono alcune importanti riflessioni in merito alle opzioni di flessibilita' [Video] avviate nella scorsa legislatura ed alle proposte di riforma inserite nel nuovo programma di Governo di Lega e Movimento 5 Stelle. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro ultimo articolo di approfondimento. D'Achille Lavoro e Pensioni: resta l'incertezza sulle modifiche gia' approvate alla Fornero Al momento non si conosce ...

Pensioni 2018 focus oggi 17 maggio : i commenti dei tecnici - la Q100 è un errore? Video : Nelle ultime ore è tornato ad accendersi il dibattito sulla flessibilita' previdenziale e su quale sia il migliore strumento per ottenerla. La proposta allo studio di Lega e Movimento 5 Stelle per il programma di un possibile governo congiunto passa per la cosiddetta quota 100 [Video], ovvero per la possibilita' di ottenere la quiescenza sommando l'eta' anagrafica e l'anzianita' di contribuzione. Un'opzione di uscita che di fatto potrebbe ...

Pensioni di vecchiaia - il focus al 14/5 sui requisiti per il 2018-19 Video : I continui aggiornamenti legislativi degli ultimi tempi hanno generato non poca confusione in moltissimi lavoratori che si trovano in prossimita' della maturazione dell'assegno di vecchiaia [Video]. D'altra parte, è vero che questo tipo di prestazione ha visto crescere progressivamente il vincolo anagrafico di uscita, mentre a partire dal prossimo anno si verifichera' un ulteriore scalino per via del nuovo adeguamento all'aspettativa di vita. ...

Pensioni - il focus al 9/05 sulla quattordicesima e sui requisiti per maturarla Video : Mancano ormai solo due mesi all'erogazione della 14ma mensilita' per più di tre milioni di pensionati italiani. La cosiddetta mensilita' aggiuntiva potra' variare dalle 336 euro alle 655 euro sulla base di diversi vincoli, ovvero di parametri reddituali e contributivi [Video]. Facciamo insieme il punto della situazione nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Pensioni e 14 mensilita': ecco le tipologie di assegno che potranno beneficiarne ...

Pensioni 2018 - il focus sulla quattordicesima mensilità : le info per quest'anno Video : Anche quest'anno si avvicina il periodo di pagamento della 14ma mensilita', una scadenza che però non include necessariamente tutta la platea dei pensionati, ma solo chi presenta precisi requisiti [Video]. Vediamo insieme le informazioni chiave da conoscere al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. 14ma mensilita': le modifiche relative alla LdB dell'anno scorso Partiamo con il ricordare ai lettori che la #quattordicesima ...

Pensioni - ultimi aggiornamenti ad oggi 17/4 : il focus sui requisiti dal 2019 Video : i lavoratori che si trovano a maturare i requisiti di accesso alla pensione dal prossimo anno dovranno confrontarsi con l'adeguamento all'aspettativa di vita [Video], così come confermato anche all'interno di una recente circolare pubblicata dall'Inps n. 62 del 2018. A pesare sulla situazione sara' in particolare l'adeguamento all'#aspettativa di vita, che impone a partire dal 2019 un incremento nei vincoli utili per raggiungere il ...