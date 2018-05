Pd in piazza in difesa Costituzione

: #Torino ora in piazza Castello in difesa della Costituzione e del Presidente della Repubblica - PaoloGentiloni : #Torino ora in piazza Castello in difesa della Costituzione e del Presidente della Repubblica - cecchini_andrea : RT @PaoloGentiloni: #Torino ora in piazza Castello in difesa della Costituzione e del Presidente della Repubblica - federicassanti : RT @PaoloGentiloni: #Torino ora in piazza Castello in difesa della Costituzione e del Presidente della Repubblica -

"Domani il Pd sarà in tutto il Paese per una mobilitazione indelle istituzioni democratiche e della, sotto un attacco senza precedenti". Lo annuncia un comunicato dem. "Ciò che i presunti vincitori delle elezioni dicono e annunciano, preoccupa e non può rimanere senza risposta.Stanno alzando irresponsabilmente i toni e dividono il Paese. Il Pd - prosegue la nota - attiva tutte le sue strutture territoriali e i suoi circoli con presidi aperti all'incontro".Manifestazione nazionale 1° giugno a Roma e Milano.(Di lunedì 28 maggio 2018)