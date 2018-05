Parigi | spiderman salva bambino sospeso Il ragazzino ai servizi social | il padre stava

Parigi ha un nuovo eroe : 22enne Spiderman scala un palazzo per salvare un bambino : In pochi secondi, come si vede dal video che ha fatto il giro del mondo, il ragazzo scala il palazzo e raggiunge il bimbo mettendolo in sicurezza. 'Un atto di estremo coraggio, fedele ai valori di ...

Parigi - sul palazzo come Spiderman : si arrampica fino al quarto piano per salvare il bambino che penzola nel vuoto : Una scena da film a Parigi, dove un migrante ha letteralmente scalato un palazzo del 18mo arrondissement inh pochi secondi, per salvare un bambino che penzolava dal balcone. Il ragazzo si chiama Mamoudou Gassama, ha 22 anni ed è originario del Mali. Appena ha visto il bambino in pericolo si è arrampicato piano dopo piano, fino ad arrivare al quarto, ha afferrato il piccolo e l’ha portato in salvo. L’impresa è stata filmata dalle ...