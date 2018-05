Parigi | il migrante diventato eroe

vanityfair

: Si chiama Mamadou Gassama, migrante irregolare dal Mali. A Parigi ieri ha fatto questo. - Einaudieditore : Si chiama Mamadou Gassama, migrante irregolare dal Mali. A Parigi ieri ha fatto questo. - Corriere : Scala 4 piani a mani nude e salva bimbo appeso a un balcone: il migrante eroe - angelomangiante : Si chiama Mamoudou Gassama, un ragazzo maliano, migrante, ancora senza permesso di soggiorno a Parigi. Il coraggio… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Sarebbe finita in tragedia, se non fosse stato per un giovane. Domenica sera un bimbo di quattro anni, aggrappato alla balaustra del suo balcone, è rimasto sospeso nel vuoto, al quarto piano di un palazzo in rue Marx Dormoy a. Poi è arrivato «Spiderman». Così ini hanno soprannominato Mamoudou Gassama, 22 anni,arrivato in Francia dal Mali qualche mese fa. Senza esitare, appena ha visto quello che stava succedendo, si è arrampicato rapidamente fino al balcone, facendo forza sulle gambe e sulle braccia. Trenta secondi per arrivare al quarto piano e mettere in salvo e al sicuro il bambino. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zt6Nerktik8 Il video della sua eroica impresa sta facendo il giro del mondo, ma Mamoudou minimizza: «Non ci ho pensato due volte: sono andato su e grazie a Dio l’ho salvato. L’ho fatto perché è un bambino: mi ...