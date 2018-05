Parigi ha un nuovo eroe | 22enne Spiderman scala un palazzo per salvare un bambino

Parigi - si arrampica su un palazzo per salvare la vita ad un bambino : l’immigrato diventa il nuovo eroe di Francia [VIDEO] : Un bambino penzola dal balcone di un palazzo di Parigi , il gesto incredibile di un immigrato del Mali che si arrampica per salvare la vita al piccolo Vogliamo raccontarvi oggi di un video che circola su internet che è diventato virale in poco tempo e che ha reso il protagonista del filmato un vero e proprio eroe. Stiamo parlando di Mamoudou Gassama, giovane immigrato del Mali, che si è arrampicato fino al quarto piano di un palazzo di Parigi in ...

Uber - il futuro parte dalla Francia - a Parigi nuovo centro ricerca : Roma, 24 mag. , askanews, Uber ha annunciato l'intenzione di sviluppare un nuovo centro di Tecnologie Avanzate che sarà focalizzato inizialmente sul progetto Uber Elevate. La Francia è il luogo ...

Roland Garros 2018 - Rafael Nadal : “Parigi è un luogo magico. Mi piacerebbe sfidare di nuovo Federer in una finale - per il futuro penso che…” : Al Roland Garros 2018 Rafael Nadal andrà a caccia dell’undicesima vittoria per rendere ancora più epica la sua già immensa bacheca. Il fuoriclasse spagnolo è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia di Roma, in cui ha battuto in finale Alexander Zverev, “aiutato” anche dalla pioggia. Ora il numero uno del mondo si presenterà come favorito assoluto a Parigi e proverà ad estendere ulteriormente il proprio domino sulla terra rossa. A poche ...

Roland Garros 2018 - Rafael Nadal : “Parigi è un luogo magico. Mi piacerebbe sfidare di nuovo Federer in un finale - per il futuro penso che…” : Al Roland Garros 2018 Rafael Nadal andrà a caccia dell’undicesima vittoria per rendere ancora più epica la sua già immensa bacheca. Il fuoriclasse spagnolo è reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia di Roma, in cui ha battuto in finale Alexander Zverev, “aiutato” anche dalla pioggia. Ora il numero uno del mondo si presenterà come favorito assoluto a Parigi e proverà ad estendere ulteriormente il proprio domino sulla terra rossa. A poche ...

Psg - Tuchel è il nuovo allenatore dei Parigini : Il tedesco Thomas Tuchel, ex tecnico del Borussia Dortmund, è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Ne ha dato notizia con un comunicato la stessa società, che aveva già ufficializzato la fine ...

Elisabetta Gregoraci a Parigi con il nuovo fidanzato Francesco : Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Francesco a Parigi È ufficiale: Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato. Archiviato il matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl calabrese è oggi innamorata dell’imprenditore Francesco. I due sono stati sorpresi dal settimanale Chi durante una romantica vacanza a Parigi. Una vera e propria luna di miele, dove la coppia […] L'articolo Elisabetta Gregoraci a Parigi con il nuovo fidanzato ...

AEROPORTO ROMA FIUMICINO - Air France presenta Joon con un nuovo collegamento Roma-Parigi : I passeggeri Joon avranno, inoltre, accesso gratuito sul proprio smartphone, tablet o laptop a YouJoon, il sistema di streaming in volo. Il programma di intrattenimento comprende serie TV, web TV, ...

Aeroporto Torino - nuovo volo Blue Air per Parigi : I passeggeri in attesa dell'imbarco hanno festeggiato l'avvio della nuova rotta Blue Air dal "Sandro Pertini" di Torino Caselle a Paris Charles De Gaulle con una fetta della torta celebrativa tagliata ...