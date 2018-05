Paolo Bonolis Il conduttore si racconta al Maestro e amico Maurizio Costanzo

L’Intervista : anticipazioni lunedì 28 maggio - ospite Paolo Bonolis : lunedì 28 maggio in seconda serata su canale 5 sarà ospite di Maurizio Costanzo nel talk show “L’Intervista”, Paolo Bonolis. Il simpatico conduttore romano si racconterà a 360° dai suoi esordi lavorativi negli anni Ottanta ai successi di oggi. Ci sarà spazio per approfondire anche la vita privata del conduttore. L’Intervista, Paolo Bonolis si racconta a Costanzo: anticipazioni Un ospite d’eccezione a L’Intervista di Maurizio Costanzo, ...

L’Intervista : anticipazioni lunedì 28 maggio - ospite Paolo Bonolis : lunedì 28 maggio in seconda serata su canale 5 sarà ospite di Maurizio Costanzo nel talk show “L’Intervista”, Paolo Bonolis. Il simpatico conduttore romano si racconterà a 360° dai suoi esordi lavorativi negli anni Ottanta ai successi di oggi. Ci sarà spazio per approfondire anche la vita privata del conduttore. L’Intervista, Paolo Bonolis si racconta a Costanzo: anticipazioni Un ospite d’eccezione a L’Intervista di Maurizio Costanzo, ...

Maurizio Costanzo intervista Paolo Bonolis su Canale 5 : Paolo Bonolis ospite di Maurizio Costanzo a L’intervista Lunedì 29 maggio andrà in onda in seconda serata su Canale 5 la penultima puntata della quinta edizione de L’intervista di Maurizio Costanzo. L’ospite che si troverà al centro dello studio a forma di cubo sarà Paolo Bonolis che si racconterà tra filmati, immagini e parole riguardanti la sua vita privata e professionale. Sono stati tanti e diversi i programmi televisivi che ...

Paolo Bonolis e Laura Freddi s’incontrano con i propri figli : A distanza di anni Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono incontrati al “Tennis & Friends” di Roma con i rispettivi figli e si salutano con grande affetto e complicità. Laura Freddi da qualche mese è diventata mamma, Bonolis già da qualche anno è sposato con Sonia Bruganelli. Tra i due l’aria è molto distesa.

Pippo Baudo/ “Governo? Io premier. Paolo Bonolis - Carlo Conti e Milly Carlucci ministri” (La Vita in Diretta) : Pippo Baudo a La Vita in Diretta: “Governo? Io premier. Paolo Bonolis, Carlo Conti e Milly Carlucci ministri”. E poi rivela di aver invidiato Mike Bongiorno: “Ma poi siamo diventati amici”.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:43:00 GMT)

Sonia Bruganelli - la moglie di Paolo Bonolis ‘in difesa’ del Grande Fratello : “Dopo 15 edizioni è normale cercare personaggi così” : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è una che non si fa molti problemi a dire quel che pensa e anche stavolta, in un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta per Gay.it, Sonia ha detto la sua su Barbara D’Urso e sul Grande Fratello. Un parere non qualsiasi, considerato che Sonia è una che conosce i meccanismi televisivi proprio vista la sua vicinanza anche professionale al marito: “Al Grande Fratello la trovo perfetta ...

Paolo Bonolis in ospedale dal figlio malato di Elena Santarelli/ Il calvario della showgirl da 5 mesi : Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli e dal piccolo Giacomo, alle prese con le cure per sconfiggere la grave malattia che lo ha colpito. Il messaggio si Sonia Bruganelli.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:19:00 GMT)

Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli/ L'affetto della showgirl : "Hai un cuore grande" : Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli: la showgirl lo ringrazia pubblicamente sui social e gli dedica parole di vero affetto per il suo gesto.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:58:00 GMT)

Paolo Bonolis in ospedale da Elena Santarelli - l'affetto su Instagram : 'Hai un cuore grande' : Prima di Bonolis era stata l'amica Alessia Marcuzzi ad andare a trovare Elena Santarelli in ospedale: tutto il mondo dello spettacolo si è mobilitato per sostenere la bella Elena nella sua lotta ...

Barbara D'Urso : la battuta piccante sulle misure di Paolo Bonolis : Dalle punzecchiature dei mesi scorsi alla battuta nel corso della registrazione di Avanti un altro. Nei mesi scorsi Paolo Bonolis non le aveva mandate a dire ed aveva punzecchiato Barbara D'Urso per non menzionare mai il suo programma al termine di Pomeriggio 5. "Grazie che ogni sera ci lanci ricordando, al termine della tua trasmissione, che subito dopo veniamo noi. Grazie mille, sempre gentile". Parole che aveva fatto intuire il clima d'alta ...

BARBARA D'URSO AD AVANTI UN ALTRO/ Video - è "pace" con Paolo Bonolis ma il pubblico sospetta... : BARBARA D'URSO conferma con Paolo Bonolis la sua partecipazione AVANTI a un ALTRO, ma nel Video condiviso su Instagram si lasciano andare anche ad una battuta allusiva...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:10:00 GMT)