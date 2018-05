Pancia piatta? Riduci il sale!

dilei

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - silexum_sil : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - silexum_sil : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Elisaapiz : RT @Nicks981: Amico: la mia pancia è piatta e puoi contare gli addominali. Io: la mia è morbida e se avvicini l'orecchio puoi sentire la b… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Per avere labasta ridurre il consumo di sale. Lo svela una l’esperta Robyne Chutkan, che ha messo a punto alcuni consigli per tornare in forma in poco tempo. Secondo la studiosa, che a Washington dirige il Digestive Centre for Women il segreto per un ventre piatto e perfetto sta nella riduzione del sale, a cui va sommato un maggior consumo di alimenti ricchi di fibre e potassio. Come è possibile diminuirlo? La dose giornaliera consigliata dagli esperti è di 1.500 mg al dì, superata questa quantità rischiamo di andare incontro non solo a gonfiore addominale, ma anche ritenzione idrica e cellulite. Ridurre il sale è semplice, basta seguire alcuni utili consigli. Il primo è quello di evitare cibi preconfezionati e snack, che solitamente contengono molto sale per migliorare il loro sapore. Questi cibi sono particolarmente dannosi per la salute e per la dieta, perché il ...