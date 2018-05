Palermo | all' Orto botanico torna ' Una marina di libri' | 97 editori e oltre 300 eventi

Palermo : Ance - gare d'appalto ferme all'Urega - tempi inconcepibili : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - gare d’appalto che restano "per anni ferme all’Urega senza che se ne comprenda il motivo, causando la paralisi di fondi e lavori pubblici". A lanciare l’allarme, l’ennesimo sul funzionamento a rilento dell’Ufficio regionale, è il vice presidente di Ance Palermo Massimi

Migranti : Catania (Sc) - per Palermo si allontana incubo hotspot : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Si allontana l'incubo hotspot per Palermo. A dirlo è il capogruppo di Sinistra Comune in Consiglio comunale Giusto Catania al termine dell'incontro con l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro. "Positivo incontro con assessore Cordaro - scrive in un tweet - Cap

Palermo - spaccio di eroina tra i bambini : 5 arresti allo ZEN 2 : Roma, 28 mag. , askanews, Con un'operazione chiamata 'Ero market', a Palermo i carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno eseguito 5 arresti e 3 divieti di dimora nel Comune di Palermo nei ...

DON PINO PUGLISI - PAPA FRANCESCO LO COMMEMORA/ Palermo - 25 anni dalla morte : il prete che non temeva la mafia : Don PINO PUGLISI, PAPA FRANCESCO lo COMMEMORA: il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 verrà omaggiato a Palermo dal Santo Padre. Pubblicato un libro di scritti inediti..(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:07:00 GMT)

Palermo : conto alla rovescia Fiera Mediterraneo - obiettivo 500mila visitatori (2) : (AdnKronos) - Un'ampia area sarà dedicata al 'Villaggio dello shopping', con un percorso guidato che darà la possibilità al pubblico di visitare e non perdersi ogni singolo stand. L’area dedicata al food sarà allestita nella parte centrale e più alta della Fiera con spazio allo street food nostrano

Migranti : consiglio comunale Palermo boccia hotspot allo Zen (3) : (AdnKronos) - Voto unanime dunque ma in aula non sono mancate le tensioni. Il leader dell'opposizione Fabrizio Ferrandelli, il capogruppo de I Coraggiosi Cesare Mattaliano e il consigliere dell'Udc Sabrina Figuccia hanno deciso di lasciare l'aula, per poi rientrare al momento del voto, in segno di p

Migranti : consiglio comunale Palermo boccia hotspot allo Zen (2) : (AdnKronos) - Sulla stessa lunghezza d'onda anche Rifondazione comunista. "La presenza in aula del sindaco e il suo intervento - afferma il segretario provinciale Vincenzo Fumetta - dimostrano la continuità politica e programmatica su queste tematiche tra l'attuale e la passata amministrazione e ciò

Migranti : consiglio comunale Palermo boccia hotspot allo Zen : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Il consiglio comunale di Palermo vota no, all'unanimità, alla realizzazione di un hotspot nel quartiere Zen. Il parere contrario è arrivato durante la seduta di questa mattina alla quale era presente anche il sindaco Leoluca Orlando e che, per una volta, ha visto maggi

Salute : all’Ismett di Palermo il decimo bimbo trapiantato di fegato da donatore vivente : Sono già dieci i bambini trapiantati di fegato da donatore vivente presso l’Irccs Ismett di Palermo. Lo rende noto lo stesso Istituto per i trapianti. “Un piccolo traguardo raggiunto dal centro palermitano in appena 12 mesi che pone l’Istituto fra le strutture più attive in Europa per questo genere di interventi. In tutti i centri italiani vengono realizzati circa 15 trapianti all’anno. In tutta Europa, solo sei centri eseguono in media 10 ...

Palermo : bravata alla scuola Ascione - spray urticante nell'androne e classi evacuate : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - allarme rientrato alla scuola Ascione di via Centuripe, a Palermo, dove questa mattina la preside aveva evacuato per sicurezza l'istituto dopo che alcuni studenti si erano sentiti male nell'androne, lamentando un forte bruciore agli occhi. Sul posto sono intervenute du

Mafia - i boss imponevano il pizzo anche alla festa religiosa : 11 arresti a Palermo : anche la festa religiosa del quartiere serviva a mantenere gli uomini di Cosa nostra. La Mafia non ha pietà: e impone il pizzo anche alle offerte destinati ai santi protettori del rione. Lo ha scoperto la procura di Palermo che ha arrestato in mattinata undici persone. Sono più di 100 gli uomini della Squadra Mobile di Palermo impegnati nella esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di 11 persone accusate, a vario titolo, di ...

Choc a Palermo : medico chiede alla mamma di levarsi lo slip per curare il figlio Video : Il figlioletto ha dei disturbi per l’apprendimento? Per risolvere il problema serve un massaggio hot alla madre. Sembra una cosa assurda eppure è ciò che è avvenuto all’ospedale di Palermo, storia che è stata constatata dalla trasmissione le Iene, che ha realizzato un servizio sulla vicenda durante la puntata trasmessa domenica sera. La cura ai disturbi del linguaggio, per il logopedista che ha preso in esame il bambino, consisteva in massaggi ...