Padova | incendio all' impianto di pannelli solari Video Limena | stabilimento Elbi in

Padova : incendio a impianto fotovoltaico a Limena : Padova , 28 mag. (AdnKronos) - Dalle 14 i vigili del fuoco sono impegnati in via Buccia a Limena per l’ incendio di un vasto impianto fotovoltaico sul tetto dell’azienda Elbi. Sul posto stanno operando 8 automezzi ant incendio dei vigili del fuoco provenienti da Padova , Abano, Cittadella e Vicenza per

Padova : incendio alle Acciaierie Venete - 4 feriti : Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti presso le Acciaierie Venete di Corso Francia a Padova per un incendio: le squadre sono accorse nel reparto fonderia per lo spegnimento di un rogo innescato dalla fuoriuscita incontrollata di materiale fuso. Quattro gli operai feriti, soccorsi dal personale del Suem 118 e portati in ospedale con ambulanze ed elisoccorso. L’incendio è stato spento e sono in corso le operazioni di messa in ...